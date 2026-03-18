Ni multas ni atascos: el ‘terremoto’ de 250W de Decathlon que amenaza con cambiar el tráfico para siempre

El tráfico es un quebradero de cabeza diario en muchas ciudades. Atascos constantes, zonas restringidas, sanciones que no dejan de aumentar…. Ante este panorama, cualquier alternativa que permita moverse con más libertad capta rápidamente la atención. Eso es lo que está ocurriendo con una bicicleta eléctrica a la venta en Decathlon. Cada vez más personas buscan cambiar la forma en la que se desplazan por la ciudad, y este modelo está arrasando por su relación calidad-precio.

El modelo que está generando este interés es la EVERCROSS EK5, una bicicleta eléctrica plegable pensada para trayectos diarios. Su motor de 250W cumple con el límite legal en muchos países europeos para circular sin trámites adicionales, lo que facilita su uso sin preocupaciones. A esto se suma una batería de 36V extraíble, un detalle que muchos valoran porque permite cargarla en casa o en el trabajo sin necesidad de mover toda la bicicleta. Son características sencillas buscadas por los que quieren una solución práctica para el día a día.

Uno de los puntos que más está llamando la atención es su tamaño compacto. Al ser plegable y contar con ruedas pequeñas, se puede guardar en casa sin ocupar demasiado espacio o incluso llevar en transporte público si es necesario. En ciudades donde cada metro cuenta, este tipo de diseño marca la diferencia. No es solo una cuestión de comodidad, sino de encajar en rutinas reales: subirla a un piso sin ascensor, meterla en la oficina o combinarla con otros medios de transporte sin demasiadas complicaciones.

La bici eléctrica plegable de Decathlon

El precio es otro de los factores que explican su popularidad. En comparación con otras bicicletas eléctricas, esta se sitúa en una franja mucho más asequible, lo que abre la puerta a un público más amplio. Para muchas personas, el salto a la movilidad eléctrica se frenaba precisamente por el coste, y aquí es donde este modelo gana fuerza. No hace falta una gran inversión para empezar a moverse de otra manera, pues está rebajada más de un 50% y se puede comprar por 499,99 euros en Decathlon.

Más allá de sus características, el contexto actual también empuja en esa dirección. Cada vez hay más restricciones al tráfico en los centros urbanos, y el coche pierde terreno frente a otras opciones. En ese escenario, una bicicleta eléctrica permite evitar atascos, olvidarse de buscar aparcamiento y moverse con mayor libertad. Además, el ahorro en combustible o transporte público empieza a notarse con el paso de los meses, algo que muchos tienen en cuenta.

Opciones de bicicletas eléctricas hay muchas, pero Decathlon está arrasando con esta por varias razones, empezando por su precio y continuando por sus prestaciones. La sensación general entre los usuarios que ya tienen la suya es que, por el precio que tiene, ofrece una puerta de entrada bastante accesible a este tipo de movilidad. No pretende competir con modelos de gama alta, pero sí cubrir lo que mucha gente necesita en su día a día.