Vox exige incrementar las penas por agredir a sanitarios tras el ataque a dos profesionales en Castellón

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Castellón ha presentado una declaración institucional al Pleno municipal en la que exige al Gobierno del socialista Pedro Sánchez y, más concretamente, al Ministerio de Sanidad, que dirige Mónica García, un endurecimiento de las penas para quienes agredan verbal o físicamente a miembros del personal sanitario.

De hecho, en el ejercicio de 2025, el último completo hasta la fecha, se contabilizaron un total de 513 denuncias por agresiones a miembros del personal sanitario. Una cifra que supone un incremento del 26,35% con respecto al año anterior. Han aumentado los delitos de atentado contra funcionario público y de amenazas, y la Policía Nacional ha detenido a 138 agresores en su demarcación.

Pero, además, la iniciativa de Vox se produce después de que hace escasamente una semana, durante las fiestas de La Magdalena, también en Castellón, dos sanitarias fueran víctimas de insultos y una agresión física leve mientras atendían a un paciente en plena calle, tal como publicó entonces OKDIARIO.

Y se produce también después de que la pareja de una mujer embarazada amenazara de muerte a una matrona en un centro de salud de Alicante, como también publicó OKDIARIO. Es decir, que la declaración institucional de Vox en Castellón llega en plena escalada de las agresiones a sanitarios. En el caso de Castellón, el agresor fue detenido de inmediato por la Policía Local.

Vox fundamenta la iniciativa, según ha explicado su portavoz en el Consistorio, Antonio Ortolá, en que este tipo de agresiones no solo afectan a la integridad física y psicológica de los profesionales, sino que suponen un «ataque directo al conjunto del sistema sanitario público y a los valores básicos de la convivencia».

El ordenamiento jurídico español ya contempla las agresiones a sanitarios como atentado a la autoridad cuando se producen en el ejercicio de sus funciones, según ha recordado Antonio Ortolá, pero las penas, a tenor de las estadísticas, no resultan lo suficientemente disuasorias.

En su declaración, Vox incluye un reconocimiento y agradecimiento formal por parte del Ayuntamiento de Castellón al personal sanitario, con especial mención para quienes trabajan en un contexto de emergencias o bajo condiciones de elevada presión asistencial.

Plantea también que el Ayuntamiento de Castellón manifieste su apoyo y solidaridad a los profesionales sanitarios que han sido víctimas de agresiones en el ejercicio de sus funciones. Reconociendo, además, el impacto personal y profesional que generan estos episodios y la necesidad de acompañar institucionalmente a quienes los sufren.

Piden al Gobierno de España y a las Cortes generales que promuevan una reforma legislativa orientada a reforzar la protección legal del personal sanitario, con un incremento de las penas por agresiones, ya sean estas físicas o verbales, cuando se produzcan, como se ha dicho, en el desempeño de la tarea profesional.

También, plantea el impulso de un plan nacional de prevención contra las agresiones a sanitarios. Y que ese plan incluya medidas concretas en materia de seguridad. Y, finalmente, solicita que la citada declaración sea trasladada al Ministerio de Sanidad, al de Justicia, a las Cortes Generales, a la Generalitat Valenciana y a las organizaciones profesionales sanitarias, para darles conocimiento y promover una respuesta conjunta a toda la problemática.