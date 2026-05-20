Adiós a los armarios: la cocina de Harrison Ford de los años 70 demuestra que el almacenamiento vertical en la pared es la alternativa elegante y sencilla

La cocina de Harrison Ford de los años 70 demuestra que el almacenamiento vertical en la pared es la alternativa elegante y sencilla. Los armarios de cocina pueden convertirse en parte de una historia de lo más cara. En estos tiempos en los que realmente cada detalle cuenta y lo hace de una manera que nos costará de creer. Estas cocinas que hace unos años eran un sueño hecho realidad, se han convertido en una auténtica pesadilla.

Es hora de saber claramente qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que realmente podremos empezar a tener en mente algunos cambios que serán esenciales. Este tipo de detalles que tenemos por delante y que pueden generarnos la casa o la cocina de nuestra vida son esenciales para no sólo ganar la habitación de queremos, sino también para hacer realidad un cambio de tendencia que puede ser el que nos afectará de lleno. Estos días en los que estos armarios de cocina pueden convertirse en un elemento que quita espacio y no nos da la funcionalidad que queremos.

Nos despedimos de los armarios de cocina

Podemos hacer la prueba, pero la realidad es que un armario de cocina no tiene por qué aportar más espacio en ella, sino que simplemente se acabará convirtiendo en una manera de hacer realidad una serie de cambios que pueden ser imprescindibles en estos tiempos que tenemos por delante.

Es hora de empezar a prepararnos para una cocina de esas que impresionan y que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Un cambio radical que podría convertirse en la antesala de una cocina a medida en la que tendremos todo lo necesario y más, sin invertir demasiado, sino todo lo contrario.

Este tipo de armarios que tenemos en nuestro poder pueden acabar siendo lo que nos acompañará de lleno. En estos días en los que quizás tendremos que empezar a tener en consideración algunos hechos que, sin duda alguna, nos harán replantearnos la manera en la que podremos empezar a descubrir la esencia de un cambio de tendencia que puede ser esencial.Conseguiremos más por menos y lo haremos de la manera más rápida posible.

Harrison Ford nos enseñó una cocina de los 70 que almacenamiento vertical

No es necesario poner almacenamiento vertical, sino que necesitas empezar a cuidar un poco más algunos detalles que, sin duda alguna, podremos cuidar de una forma que hasta la fecha no sabíamos. Es momento de poner en práctica una serie de elementos que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en breve.

Una manera de crear algunos elementos que pueden convertirse en la antesala de algo más. Estas cocinas modernas pueden convertirse en una manera de acabar con los armarios de cocina que ocupan espacio, para darle la bienvenida a otro tipo de elementos.

Desde los expertos de Cocinas.com nos explican las distintas alternativas a cocinas que tenemos en nuestro poder, de tal forma que conseguiremos obtener este plus de buenas sensaciones que quizás hasta el momento no sabíamos:

Vitrinas. Si sustituimos los frentes opacos por puertas cristaleras este efecto muro se diluirá, como contrapartida el interior de los armarios deben estar en perfecto orden. Existe una solución intermedia que consiste en elegir vitrinas con cristales translúcidos que resultan bastante más discretos.

Jugar con los colores y acabados. Otra opción es elegir otro color o acabado para el lineal superior o alguna línea que lo divida para romper la uniformidad y zonificar visualmente el conjunto.

Abierto y cerrado. Existen muebles totalmente abiertos o que combinan partes abiertas y cerradas con el fin de aligerar el peso visual del mobiliario superior. En algunos casos se limita a un simple estante bajo que remata la composición, en otro, sin embargo, mantiene buena parte de lo almacenado a la vista para integrarlo en la decoración de la estancia.

Una forma que se suma a la tendencia al alza de poner estantes abiertos o colgadores. De esta manera, más allá de la estética tenemos todo a mano para poder conseguir aquello que deseamos y más, es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser el que nos acompañará en estos días. Este tipo de detalles pueden acabar siendo los que le den a nuestra cocina ese aire que necesitamos.

Este actor de Hollywood que ya tiene una edad, no duda en hacerse una cocina a su medida. Lo que puede acabar pasando es lo que será clave en estos días en los que realmente cada elemento cuenta. La cocina es un sitio en el que pasamos muchas horas y que debe convertirse en nuestro lugar soñado en muchos aspectos.