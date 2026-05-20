Ni todos los días ni una vez al mes: ¿cada cuánto tiempo hay que cambiar el estropajo de la cocina según Boticaria García?

Hay un tiempo para cambiar el estropajo de la cocina según Boticaria García, no todos los días ni una vez al mes. Es hora de empezar a pensar en estos días en los que nos queremos cuidar al máximo y eso quiere decir que tocará estar preparados para una serie de cambios que serán esenciales. La limpieza de nuestra cocina es uno de los básicos que deberemos empezar a poner en práctica. De tal forma que tocará empezar a tener en consideración un paso destacado y directo de tal forma que tendremos que empezar a prepararnos para una serie de situaciones que pueden ser las que marcarán de cerca este paso destacado que puede ser esencial. Es momento de apostar claramente por un cambio de ciclo que puede convertirse en un plus para nuestra salud.

Gracias a una mujer que se ha hecho un hueco en las redes sociales como divulgadora científica nos ha descubierto unos pasos que pueden ser esenciales en estos días. Tocará empezar a prepararnos para unos cambios que van a llegar a toda velocidad y que podrían cambiar para siempre la manera de cuidar un elemento tan básico como este estropajo de cocina.

Ni una vez al mes ni todos los días

No es necesario que cambiemos el estropajo todos los días. Aunque ya sabemos que estamos ante un cambio de tendencia que sin duda alguna empezamos a cuidar un poco más. Vamos a descubrir la esencia de un tipo de elementos que, sin duda alguna, podría acabar siendo clave.

Estos días en los que quizás tocará empezar a tener en consideración algunos elementos que quizás hasta el momento no sabíamos y que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que quizás vamos a descubrir un extra de buenas sensaciones, toca centrarnos en algunos elementos rutinarios que tienen especial importancia.

El estropajo de cocina puede acabar siendo lo que nos debe limpiar correctamente todos los utensilios que usamos para preparar una comida que puede ser clave que la tengamos siempre bien preparada. Son tiempos de aprovechar cada uno de los detalles que tenemos en nuestro poder y que realmente se convertirá en un plus de buenas sensaciones. A partir de ahora sabrás cuándo cambiar el estropajo.

La boticaria García nos explica cada cuánto tiempo hay que cambiar el estropajo

El estropajo lo vamos a cambiar cada cierto tiempo, de tal forma que tocará estar preparados para una serie de elementos que pueden convertirse en la antesala de algo más. En especial si tenemos en consideración lo que puede pasar en breve, con la mirada puesta a un giro radical en una cocina que evitará varios problemas de salud.

Cada semana se debe cambiar el estropajo, una afirmación contundente de esta especialista en salud que ha dejado a media España en shock. Si tienes un estropajo de varias semanas o incluso meses, ya puedes tirarlo rápidamente, los expertos no dudan en darnos algunos detalles que serán esenciales.

Desde Microbio blog estos profesionales nos explican que: «Se ha demostrado que los estropajos de la cocina son el mayor foco de coliformes de toda la casa, después del sifón del desagüe. En los estropajos se han llegado a aislar bacterias patógenas como Campylobacter, Enterococcus cloecae, Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, Salmonella o Staphylococcus. Por eso, hay personas que tienen la costumbre de hervir en agua caliente o de meter en el microondas el estropajo para limpiarlo e higienizarlo. Sin embargo, a pesar de lo que mucha gente cree estas prácticas no son muy efectivas, y no parece que reduzcan el número de bacterias mucho más del 60%. Los estropajos no sólo actúan como un almacén de microorganismos sino que también contribuyen a diseminarlos por todas las superficies de la cocina en las que se usen. Por eso, los estropajos se consideran una de los principales causas de los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos».

Un reciente estudio demuestra que: «Los resultado de este trabajo son impresionantes. Aunque los estropajos nuevos probablemente no estén estériles, no se encontraron bacterias en ellos, lo que sugiere que la colonización bacteriana de los estropajos es algo que ocurre durante su uso en la cocina. Se demostró que los estropajos estaban colonizado por 118 géneros bacterianos diferentes. El grupo más importante fue es de las Pseudomonas (68,5%), seguido del grupo Bacteroidetes (26,3%) y Actinobacteria (3,7%). Otro dato interesante de este estudio es que cinco de los diez microorganismos más frecuentes en los estropajos son bacterias catalogadas como del grupo 2 de biopeligrosidad, potenciales patógenos aunque no supongan un gran peligro: Acinetobacter, Chryseobacterium y Moraxella. El resto eran del grupo 1 de biopeligrosidad, bacterias «ambientales” no patógenas. También es interesante que solo el 1% de los microorganismos pertenecían al grupo de las Enterobacterias y que aunque se detectaron Staphylococcus y Streptococcus su frecuencia fue mínima. A diferencia de otros trabajos anteriores, no se detectaron otros patógenos como Salmonella, Proteus y Campylobacter».