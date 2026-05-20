Terror en Inca: un marroquí intenta degollar a otro en plena calle y desata el pánico entre los vecinos

La tranquilidad de la ciudad de Inca saltó por los aires cuando una violenta pelea terminó convirtiéndose en una auténtica escena de terror en plena vía pública. Un joven de 22 años y origen marroquí fue detenido por la Policía Local después de presuntamente intentar asesinar a otro hombre utilizando un cuchillo de grandes dimensiones, llegando incluso a intentar apuñalarle en el cuello en varias ocasiones.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:20 horas en la avenida General Luque, una de las zonas más transitadas de la localidad. Lo que comenzó como una fuerte discusión entre dos individuos acabó generando momentos de auténtico caos y miedo entre los vecinos y peatones que se encontraban en la zona.

Agentes de la Unidad de Prevención de la Policía Local patrullaban cerca del lugar realizando labores de vigilancia cuando varios ciudadanos alertaron desesperadamente de una agresión extremadamente violenta que estaba teniendo lugar a escasos metros. Según relataron algunos testigos, uno de los implicados perseguía al otro armado con un cuchillo de aproximadamente 40 centímetros mientras lanzaba amenazas y sembraba el pánico entre quienes presenciaban la escena.

Al percatarse de la llegada policial, el presunto agresor emprendió la huida a gran velocidad intentando escapar de los agentes. Sin embargo, tras una rápida persecución, los policías lograron interceptarlo pocos metros después. Los funcionarios le ordenaron repetidamente que soltase el arma blanca que todavía llevaba consigo. Finalmente, el joven arrojó el cuchillo al suelo y fue reducido y detenido inmediatamente, acusado de un presunto delito de intento de homicidio.

Las primeras investigaciones apuntan a que la agresión pudo haber terminado en tragedia. Diversos testigos aseguraron a los agentes que el detenido intentó clavar el cuchillo en el cuello de la víctima hasta en dos ocasiones, unos ataques que podrían haber resultado mortales de no ser por la rápida reacción de quienes se encontraban allí y la inmediata intervención policial.

Fuentes cercanas al caso a las que ha tenido acceso OKBALEARES señalan además que el arrestado presentaba heridas leves producidas supuestamente durante la pelea previa entre ambos hombres. No obstante, lejos de mostrar arrepentimiento, el detenido habría confesado a los agentes que actuó movido por la venganza y que su intención era acabar con la vida de su rival.

La brutal escena provocó una enorme conmoción entre los vecinos de Inca. Varias familias que paseaban por la zona aseguran haber vivido momentos de auténtico miedo al ver a un hombre armado corriendo y amenazando en plena calle. Algunos ciudadanos tuvieron incluso que apartarse apresuradamente para evitar verse atrapados en medio de la pelea.

Tras conocerse lo sucedido, la portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Inca, Fanny Blasco, reaccionó con dureza y denunció públicamente la situación de inseguridad que, según afirma, atraviesa el municipio. Blasco calificó los hechos como «absolutamente intolerables» y acusó directamente al equipo de gobierno municipal encabezado por Virgilio Moreno de permanecer «instalado en la inacción, el buenismo ideológico y la propaganda».

Desde la formación aseguran que este tipo de episodios violentos «ya no son casos aislados» y alertan de un aumento de la inseguridad en las calles de la localidad. La portavoz afirmó que numerosos vecinos se sienten cada vez más preocupados y criticó que, a su juicio, el Ayuntamiento intenta minimizar lo ocurrido «para no incomodar el relato políticamente correcto».

VOX también comparó la situación con la creciente inseguridad de grandes ciudades como Barcelona, advirtiendo de que Inca podría seguir el mismo camino si no se adoptan «medidas contundentes e inmediatas». En su declaración, Blasco reclamó un refuerzo urgente de la presencia policial, tolerancia cero frente a la delincuencia y más medios para los agentes, incluyendo la implantación de pistolas Taser una vez autorizado su uso. Además, agradeció la rápida actuación tanto de la Policía Local como de la Guardia Civil, destacando que su intervención evitó que la situación terminase en una tragedia todavía mayor.

Mientras tanto, la investigación continúa abierta y el detenido permanece a disposición judicial acusado de un grave delito de intento de homicidio.