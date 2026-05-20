Leguina a Sánchez: «Lo mejor que puede hacer para apoyar a Zapatero es convocar elecciones e irse»

El ex presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, siempre ha sido muy crítico con Pedro Sánchez y, tras conocerse la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, el ex dirigente socialista no ha dudado en pedir su dimisión en una charla con OKDIARIO. «Lo mejor que puede hacer para apoyar a Zapatero es convocar elecciones e irse», aseguró Leguina.

Leguina aseguró sentirse «sorprendido» por la aparición de nuevas revelaciones investigadas por el juez instructor. «Leyendo el documento del juez instructor te tiemblan las piernas», afirmó en referencia a las diligencias judiciales conocidas este martes.

El histórico dirigente socialista sostuvo que el actual Ejecutivo atraviesa una situación de bloqueo político e institucional. «Es un gobierno que no puede gobernar, que no saca una puñetera ley adelante”, señaló, antes de añadir que el contexto judicial agrava aún más la situación del PSOE y del propio presidente.

En este sentido, Leguina defendió abiertamente la convocatoria de elecciones generales anticipadas. «Lo mejor que puede hacer para apoyar al partido es convocar elecciones y perderlas, que probablemente las perdería. Y ya está. Un paso más en la democracia», declaró.

«La gente tiene miedo a Sánchez»

El ex dirigente también denunció la falta de debate interno dentro del PSOE y aseguró que existe temor entre muchos militantes y cargos del partido a expresar discrepancias con Sánchez. «La gente tiene miedo a Sánchez porque es un bruto. En cuanto levantas la voz, te echa”, afirmó, recordando además su propia expulsión del partido, posteriormente anulada por los tribunales.

Preguntado por la posibilidad de una alternativa interna al actual liderazgo socialista, Leguina evitó señalar nombres concretos, aunque aseguró que existen perfiles preparados para asumir el relevo. «Hay gente valiosa, con experiencia de alguna alcaldía, que puede dirigir el partido estupendamente», explicó.

No obstante, descartó cualquier regreso político de la vieja guardia socialista. «Yo tengo 85 años. Alfonso tiene 86 y Felipe 84. Esta generación no debe volver. Puede ayudar, puede empujar, pero no volver», afirmó, en alusión a Alfonso Guerra y Felipe González.