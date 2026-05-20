El deslucido juego de los toros de Saltillo apaga las faenas de Venegas, Leal y De Castilla

Las Ventas acogía el undécimo festejo de San Isidro con el esperado regreso de Saltillo, una de las ganaderías de mayor seriedad del campo bravo. Hacían el paseíllo José Carlos Venegas, Juan Leal y Juan de Castilla.

Fue una tarde imposible de Saltillo y Couto de Fornilhos, ninguno dio juego completo para que la terna se luciera.

Abrió cartel José Carlos Venegas ante el primero de la tarde, al que saludó a la verónica. El toro se empleó en el caballo y permitió lucirse en un quite por tafalleras que remató Juan Leal con una verónica. Brindó Venegas al público e inició la faena probando al astado por ambos pitones, dejando sus mejores pasajes al natural. Abrevió tras media estocada y fue ovacionado.

Recibió brevemente Juan Leal al segundo. Se empleó en el tercio de varas y destacó un quite de Juan de Castilla por chicuelinas. Gran tercio de banderillas de Marc Leal y Vicente Herrera. Brindó al público y empezó la faena en los medios por pases cambiados por la espalda. Dejó una gran serie al natural, rematando por lo bajo de gran gusto que se ganó los aplausos de los tendidos. Poco a poco el animal fue a menos y decidió abreviar. Remató con media estocada.

Juan de Castilla con el tercero, al que dejó un gran saludo por verónicas. Le costó emplearse en el caballo. Brindó al público y empezó anclado de rodillas la faena. Continuó por muletazos por ambos pitones. Le costó mucho al animal mantener la embestida durante toda la faena y poco a poco fue a menos. La faena nunca llegó a calar en los tendidos. Finalizó con media estocada.

El cuarto para Venegas se quedó corto en el capote. Le costó emplearse en el caballo y destacaron los pares de banderillas de Iván García y Fernando Sánchez, este último premiado con una ovación. No lo tuvo fácil Venegas para desarrollar la faena, ya que el animal perdió pronto la entrega. Lo intentó por ambos pitones, pero aquello nunca terminó de tomar vuelo. El toro tampoco ofreció demasiadas opciones y, al no verlo claro, el espada optó por abreviar tras media estocada. Fue silenciado.

Juan Leal apenas pudo saludar al quinto que salió bastante lento y sin fuerza. Le costó emplearse en el caballo tras tres encuentros. Juan Leal pidió el cambio de toro pero no fue aceptado. Se esforzó de principio a fin en una faena que se sabía desde el principio que era inviable por las nulas capacidades del animal. Apenas pudo dejar muletazos sueltos y decidió abreviar, dejando una estocada desprendida. Le costó descabellar y sufrió los pitidos de los tendidos.

Cerró la tarde Juan de Castilla con el sexto similar a los anteriores, tampoco dio mucho juego. Se quedó corto en el capote en el salido de Juan de Castilla. Se empleó en el caballo y destacó en banderillas Raúl Cervantes. Durante la faena, el animal no dio mucho de sí, bastante manso y sin entrega. De Castilla lo intentó pero la embestida del animal se quedaba corta. Lo intentó por muletazos pero fue inviable. Se le atascó la espada y tras varios pinchazos consiguió poner punto final.

Ficha del festejo

Plaza de toros de Las Ventas (Madrid).

Undécimo festejo de la Feria de San Isidro 2026.

Toros de Saltillo y Couto de Fornilhos.

José Carlos Venegas: ovación y silencio.

Juan Leal: silencio y silencio.

Juan de Castilla: palmas y silencio.