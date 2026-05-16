Manuel Diosleguarde destaca en su confirmación ante una corrida imposible de La Quinta

La ganadería de La Quinta cerraba este sábado por la tarde su doble comparecencia en la Feria de San Isidro. El cartel lo componían el salmantino Manuel Diosleguarde, que confirmaba alternativa, junto a El Cid y Álvaro de Lorenzo. Tras el paseíllo, se guardó un minuto de silencio en memoria de Joselito El Gallo, fallecido hace justo 106 años.

Por un buen ramillete de verónicas recibió al primero el salmantino Manuel Diosleguarde en la tarde de su confirmación de alternativa. Se empleó en el caballo. Tras la ceremonia de confirmación, con El Cid como padrino y Álvaro de Lorenzo como testigo, el salmantino brindó la faena al público. Comenzó su labor en los medios, por el pitón derecho y ajustando mucho las distancias. Tras el cambio de mano, llegaron los mejores momentos al natural, aprovechando el mejor recorrido del toro por el izquierdo. Firmó una faena de confirmación entregada de principio a fin, que emborronó con la espada. Tras un pinchazo, logró rematar y fue ovacionado.

Continuó El Cid ante un segundo toro al que devolvieron por escasa fuerza. Salió el sombrero de la ganadería de José Manuel Sánchez al que El Cid saludó brevemente por medias verónicas. Se lució en banderillas Raúl Caricol. El sevillano empezó la faena probando al toro por ambos pitones pero no tenía transmisión por ninguno. La faena nunca terminó de calar en los tendidos tras los esfuerzos del sevillano. Finalizó con una estocada tendida que le obligó a hacer uso del descabello. Silencio.

A Álvaro de Lorenzo le tocó un tercer toro ajustado a tablas, al que saludó por verónicas. Al animal le costó emplearse en el caballo. Destacó un quite por tafalleras de Manuel Diosleguarde.

Le costó mucho desarrollar la faena al goleado, ya que el animal no se entregaba y se paraba. Lo intentó al natural, pero no encontró opciones de lucimiento. Sonaron protestas de los tendidos durante la faena. Tras muchos esfuerzos y no ver opciones, Lorenzo tuvo que poner punto final con media estocada.

El Cid saludó al cuarto toro por medias verónicas a pesar de que le costaba galopar desde su salida. Le costó emplearse en el caballo. El sevillano se esforzó con mérito ante un toro que se paraba todo el tiempo. Lo probó por ambos pitones pero fue inviable el lucimiento, ya que el animal se iba a tablas en todo momento. Le costó atinar con la espada tras varios pinchazos y fue silenciado de nuevo.

Álvaro de Lorenzo se las vio con un quinto toro similar a sus hermanos: le faltaba entrega y fuerza. Apenas humillaba y le costó saludar con el capote. No se empleó en el caballo. Manuel Diosleguarde dejó un gran quite por chicuelinas que animó los tendidos.

El toledano no tuvo casi opciones de desarrollar la faena ante un toro sin entrega. Se esforzó por sacarle algún muletazo suelto, pero fue inviable ir a más sin la raza del animal. Tras verlo imposible no tuvo más opciones que abreviar, no atinó en la espada y fue silenciado de nuevo.

Manuel Diosleguarde cerró la tarde de su confirmación con un gran saludo al sexto toro. Se empleó en el caballo. El salmantino empezó la faena dejando en los medios una gran serie por la izquierda que se ganó los aplausos de los tendidos. Siguió toreando en redondo, con el público totalmente metido en la faena. Continuó por la diestra, con la que dejó grandes momentos. Gran faena del salmantino, en la que sobre todo demostró mucha entrega y esfuerzo. Fue una lástima que no atinara con la espada. Tras un pinchazo consiguió rematar y tuvo que hacer uso del descabello tras sonar un aviso.

Ficha del festejo:

Plaza de toros de Las Ventas. Octavo festejo de San Isidro. Toros de La Quinta. No hay billetes. Sobreros de José Manuel Sánchez.

El Cid: silencio y silencio.

Álvaro de Lorenzo: silencio y silencio.

Manuel Diosleguarde: ovación y ovación.