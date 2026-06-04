Víctor Hernández se impone con valor en una tarde exigente de Jandilla en Las Ventas

Emilio de Justo, Borja Jiménez y Víctor Hernández formaban la terna del vigesimocuarto festejo de esta Feria de San Isidro. Lidiaron un encierro del hierro de Jandilla, siendo una de las corridas más interesantes del abono.

Emilio de Justo recibió al primero con medias verónicas, sin que el astado permitiera demasiados lucimientos de salida. El de Jandilla acudió con entrega al caballo y, tras el tercio de varas, De Justo lo llevó al centro por chicuelinas, replicando después Borja Jiménez con el mismo quite.

Brindó una faena de firmeza y oficio, especialmente meritoria por las dificultades que planteó el viento. Comenzó sobre la mano derecha y pronto encontró el acople con un toro que humillaba y repetía. Ligó varias tandas de mérito, adornadas con cambios por la espalda, hasta culminar con una última serie de gran limpieza y profundidad.

La espada emborronó parcialmente su labor. Necesitó un segundo intento para dejar la estocada y posteriormente se atascó con el descabello, escuchando dos avisos antes de acabar con el animal.

Continuó Borja Jiménez ajustado a tablas con el segundo toro de la tarde dejando un gran recibo a la verónica. Derribó al caballo en el primer encuentro y se empleó al segundo puyazo. Buen quite por chicuelinas ajustadas de Víctor Hernández.

Brindó al público y empezó la faena por doblones a pesar del viento. Siguió por la diestra dejando una primera serie de nivel. Cambió de pitón donde dejó los mejores momentos de la faena. Sacó todo lo que tenía el animal a base de mucho esfuerzo.

Tras alargar demasiado la faena, optó por abreviar. Le costó bastante rematar, tras varios pinchazos lo logró. Fue silenciado.

Víctor Hernández hizo frente al tercero de la tarde, un toro que permitió el lucimiento de salida con el capote. El de Jandilla acudió con alegría al caballo y mantuvo su buen son durante el tercio de banderillas.

Tras brindar al público, inició su labor de muleta con pases por alto y cambios por la espalda que calentaron el ambiente. La faena alcanzó sus mejores momentos sobre la mano derecha, por donde logró los muletazos más templados y ligados de una labor que fue creciendo en intensidad conforme avanzaban las tandas.

El cierre llegó con unas ajustadas bernardinas que conectaron con los tendidos y arrancaron una fuerte ovación. Sin embargo, la espada volvió a restar premio a la faena, pues necesitó una media estocada tendida para acabar con el toro. Fue ovacionado.

Emilio de Justo se enfrentó al cuarto de la tarde, que recibió con medias verónicas rematadas con chicuelinas. El toro se empleó en el caballo.

De Justo cuajó una faena muy ligada de principio a fin. Las primeras series tuvieron calado en los tendidos pese a ser de corto metraje. Al natural llegaron los momentos más destacados de su labor, con el público totalmente entregado. Cerró por doblones antes de entrar a matar, dejando una media estocada algo trasera. El descabello volvió a complicarse y le privó de un posible trofeo. El toro fue ovacionado en el arrastre y el diestro escuchó silencio.

El quinto, para Borja Jiménez, fue ovacionado de salida. Lo recibió con medias verónicas de buen trazo. El toro se empleó en el caballo y mantuvo su entrega en banderillas, donde destacó un buen par de Juan Carlos Rey.

El sevillano se mostró entregado de principio a fin, aunque su labor no llegó a calar en los tendidos. Inició la faena con pases cambiados por la espalda antes de ligar muletazos por el pitón izquierdo. Sobre la mano derecha dejó también pasajes de buen nivel, ante un toro exigente y con cierto peligro. La faena no terminó de romper y Borja Jiménez optó por abreviar. Tras una media estocada algo desprendida y varios intentos con el descabello, fue silenciado.

Cerró la tarde Víctor Hernández ante un sexto toro muy peligroso que lo prendió bruscamente, salvándose de milagro. Siguió por medias. Se empleó en el tercio de varas y en banderillas.

Brindó al público y empezó la faena y comenzó por la diestra, dejando una gran serie. Volvió a ser prendido bruscamente, pero saliendo ileso de nuevo. Se recompuso y continuó con la faena. Dejando una actuación de mucha valentía. Puso punto final con media estocada, teniendo que hacer uso del descabello, donde se atascó. Recibió una ovación.

Ficha del festejo

Plaza de toros de Las Ventas.

Corrida de toros.

Vigesimocuarto festejo de la Feria de San Isidro 2026.

Toros de Jandilla y Santiago Domecq (5º y 6º).

Emilio de Justo: silencio y silencio

Borja Jiménez: silencio y silencio.

Victor Hernández: ovación y ovación