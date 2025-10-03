Emilio de Justo abre su quinta Puerta Grande en Madrid tras resultar herido

Las Ventas abría de nuevo sus puertas para otra edición de la Feria de Otoño que marca el final de la temporada madrileña; coEmman los tendidos llenos hicieron el paseíllo de la primera corrida de la feria: Emilio de Justo, regresaba a Madrid después de una temporada de muchos altibajos; Borja Jiménez vuelve a Las Ventas tras abrir La Puerta Grande en San Isidro y Tomás Rufo con más ganas que nunca tras dejar buen sabor de boca en mayo que la espada empañó. Lidiaron toros de la ganadería de Victoriano del Río y Toros de Cortés.

Fue una tarde donde Emilio de Justo demostró su heroicidad al resultar herido en el primer toro de la tarde que le provocó una contusión costal y salir de la enfermería para torear al sexto al que le cortó dos orejas. Borja Jiménez y Tomás Rufo dejaron buen sabor de boca con su lote.

Abrió la tarde Emilio de Justo con el primer toro de la tarde de nombre Pudoroso muy serio de salida al que saludó por chicuelinas. Se empleó en el caballo pero no en banderillas. Continuó Borja Jiménez dejando un gran quite por delantales.

De Justo empezó la faena con un buen par de doblones. Continuó por derechazos y mientras realizaba uno de ellos fue prendido bruscamente y tuvo que ser trasladado de inmediato a enfermería. Remató la faena Borja Jiménez.

Continuó con el segundo toro de la tarde Tomás Rufo, al que recibió por delantales de muy buen gusto. Se lucieron en banderillas dejando un gran par Fernando Sánchez consiguiendo animar los tendidos.

Rufo brindó su faena al público y empezó por el pitón derecho aprovechando la inercia de la embestida del animal. Fue desarrollándola poco a poco, intentando sacar todo lo que tenía el animal en todo momento. Lució una serie exquisita por la izquierda con la mano muy muy baja calando de lleno en los tendidos. Poco a poco la faena fue a menos y decidió abreviar. Finalizó la faena con media estocada y sin premio. Ovación para el toro.

Borja Jiménez recibió al tercero muy ajustado a las tablas, anclado de rodillas, dejando un buen par de medias verónicas que animaron los tendidos. Siguió por medias llevando al animal hasta los medios, rematando a la verónica. Se empleó muy bien en el caballo.

Se fue directo a enfermería a brindarle el toro a Emilio de Justo. Dejó un vibrante inicio de faena por pases cambiados por la espalda en los medios. Continuó con dos series exquisitas por la diestra, consiguiendo los aplausos de los tendidos. Cambió de mano y el toro fue a menos dejándole sin opciones para continuar con la faena. Aun así, decidió dejar otra tanda de derechazos que puso los tendidos en pie. Fue una pena que se le atascara la espada y remató a la segunda. Recibió una fuerte ovación.

Tomás Rufo, con el cuarto de la tarde igual de serio que los anteriores, con el que apenas pudo dejar lances sueltos, se saludó. Empujó muy bien en el caballo. Dejó un gran quite por chicuelinas Borja Jiménez. En esta ocasión brindó su faena a Florito y empezó la faena por muletazos sueltos probando ambos pitones. No tuvo mucho vuelo la faena a pesar de sus esfuerzos. Tras no ver opciones, Tomás Rufo abrevió con media estocada.

El quinto toro para Borja Jiménez, esta vez de Toros de Cortes fue muy diferente a los anteriores, sobre todo con mucha menos entrega y fuerza. Pasó totalmente desapercibido en el capote y apenas se empleó en el caballo. En banderillas tampoco humilló.

El sevillano, en esta ocasión, brindó al público la faena. Hizo un gran esfuerzo de principio a fin por que saliera la faena limpia a pesar de que el toro no se lo puso nada fácil. Buscó en todo momento la mejor embestida del animal. A pesar de su empeño no caló en los tendidos y abrevió con una gran estocada.

Salió de enfermería Emilio de Justo directo a torear el último toro de la tarde, recibiendo una gran ovación por parte de los tendidos. Anclado de rodillas y muy ajustado a tablas, empezó la faena siguiendo con un gran quite por verónicas que hicieron rugir los tendidos. Continuó con un gran quite por chicuelinas. Se dejó en el caballo.

Recibió una fuerte ovación por parte del público cuando fue a brindar la faena y la empezó en los medios por la diestra. Mantuvo la emoción en los tendidos de principio a fin. Siguió luciéndose al natural con mucha entrega, dejando series exquisitas y muy limpias, con la mano muy baja en todo momento, con el público en pie en casi toda la faena. Remató con mucha exactitud y recibió dos orejas ganándose atravesar la Puerta Grande, siendo esta la quinta vez que lo conseguía a lo largo de su carrera.

Ficha del festejo

Toros de Victoriano del Río y Toros de Cortés

Primera corrida de la Feria de Otoño. Lleno de No hay billetes.

Emilio de Justo: herido y dos orejas.

Borja Jiménez: ovación y ovación.

Tomás Rufo: silencio y silencio.