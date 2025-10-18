Horario de toros en Sanlúcar de Barrameda y dónde ver en directo y por TV gratis la Gran Final Liga Nacional de Novilladas en vivo

Este domingo, 19 de octubre de 2025, la Plaza de Toros de Sanlúcar de Barrameda será el escenario de la esperada Gran Final de la Liga Nacional de Novilladas, organizada por la Fundación Toro de Lidia. La novillada comenzará a las 17:00 horas y se prolongará hasta aproximadamente las 19:00 horas, ofreciendo un espectáculo de alto nivel que reunirá a las principales promesas del toreo español. La plaza se encuentra ubicada en la avenida San Francisco, 11540 en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, y abrirá sus puertas para recibir a aficionados y público general.

En esta final, se lidiarán cinco novillos de la prestigiosa ganadería de Fuente Ymbro, que pondrán a prueba la técnica, el valor y el arte de los novilleros participantes. Los jóvenes que competirán en esta edición representan a los triunfadores de los distintos circuitos autonómicos:

Tomás Bastos , triunfador del Circuito de Extremadura.

, triunfador del Circuito de Extremadura. Álvaro Serrano , triunfador del Circuito de la Comunidad de Madrid.

, triunfador del Circuito de la Comunidad de Madrid. Carlos Tirado , triunfador del Circuito de Andalucía.

, triunfador del Circuito de Andalucía. Mario Vilau , triunfador del Circuito Valenciano.

, triunfador del Circuito Valenciano. Ruiz de Velasco, finalista del Circuito de Castilla y León, sustituyendo a Julio Norte.

La Liga Nacional de Novilladas es un proyecto que recorre diversas regiones de España, brindando a los jóvenes novilleros la oportunidad de enfrentarse a reses de alta calidad y competir ante jurados especializados, fortaleciendo así el futuro del toreo y promoviendo la formación de nuevas figuras en el escalafón taurino. La Gran Final representa el momento culminante de la competición, donde los triunfadores de cada circuito medirán su valor en una jornada cargada de emoción y espectáculo.

Para aquellos que no puedan asistir presencialmente, la Gran Final de la Liga Nacional de Novilladas se podrá seguir en directo y de forma gratuita a través de varias cadenas de televisión autonómicas:

Canal Sur Televisión (RTVA) , a partir de las 17:55 horas.

, a partir de las 17:55 horas. À Punt Mèdia , a partir de las 17:00 horas.

, a partir de las 17:00 horas. Castilla-La Mancha Media, a partir de las 17:00 horas.

Además, estas cadenas suelen ofrecer retransmisión en sus plataformas digitales, lo que permitirá disfrutar del evento desde cualquier lugar, garantizando que los aficionados puedan seguir de cerca la actuación de los novilleros y la lidia de los ejemplares de Fuente Ymbro.

La organización del evento busca combinar emoción, arte y competición, ofreciendo un espectáculo de primer nivel que resalte la importancia de las novilladas como cantera del toreo español. Con la participación de los jóvenes triunfadores de los circuitos regionales, la Gran Final de Sanlúcar de Barrameda en Cádiz promete ser una jornada inolvidable para aficionados, expertos y público general, consolidando el prestigio de la Liga Nacional de Novilladas como referente en la formación de nuevas promesas del toreo.