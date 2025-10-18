Cristiano Torres: «Cuando supe que Morante no sería mi padrino de alternativa, me inundó la tristeza»

Cristiano Torres tomó la alternativa un 10 de octubre y su padrino debería haber sido José Antonio Morante de la Puebla. Sin embargo, en el último momento, el maestro se calló del cartel en Zaragoza. Sus ojos estaban puestos en Madrid y en lo que terminó siendo una jornada apoteósica en Las Ventas: se quitaba la coleta en el centro del ruedo más importante del mundo.

Aquellos acontecimientos afectaron de una manera muy singular a este joven torero aragonés. Cristiano Torres soñaba con trenzar el paseíllo con el maestro sevillano a quien considera «uno de los mejores toreros de la historia». El destino quiso que, en el último momento, fuera Sebastián Castella quien sustituyera a Morante, en una tarde que estará bordada en oro para la eternidad.

El joven de 20 años cortó las dos orejas al toro de su alternativa –de nombre Pajarraco, de la ganadería Núñez del Cuvillo–. El toricantano supo imponer el silencio en el ruedo y ser él mismo –lo más difícil–, mostrando la verdad y autenticidad de su tauromaquia, poniendo a la plaza en pie en una tarde en la que se colgó el no hay billetes.

Cristiano Torres junto a Aaron Palacio están demostrando que la torería no sólo es del sur. Han devuelto, en definitiva, la ilusión por el toreo aragonés.

Hablamos con el zaragozano en el Hotel Palafox, donde se vistió para ir a la plaza, sobre cómo vivió y recuerda la tarde más esperada de su vida y cómo afronta el miedo a la muerte, una sombra que persigue la conciencia y la inconsciencia de todos los toreros.

Morante y la puerta grande

PREGUNTA.– ¿Cuál fue tu reacción al enterarte que Morante no iba a ser tu padrino de alternativa?

RESPUESTA.– Fue triste. Era un cartel tan soñado… y ver que se cae te desilusiona, pero, gracias a Dios, se pudo recomponer y tomé la alternativa.

P.– ¿Y al atravesar la puerta grande?

R.– (Sonríe). En ese momento, no te cambias por nadie en el mundo. Lo sueñas tantas noches, en los entrenamientos, en todos los momentos…

P.– Para que la gente lo pueda llegar a entender. Sé que me vas a decir que no se compara con nada, pero ¿qué es tomar la alternativa?

R.– No tengo idea a qué se pueda asemejar. Es lo más grande del mundo para mí, y tomarla en mi plaza, donde mi padre se retiró. Hasta me parece un poco mentira, ¿no?, pero los sueños se hacen realidad.

P.– Vimos momentos muy íntimos con tu padre. Le brindaste el toro. ¿Los toreros también lloran?

R.– Sí, por supuesto. Hay tantos sentimientos, emociones, que es imposible contenerse. Tienes los nervios a flor de piel desde días antes.

P.– Lograste hacer algo muy difícil que es imponer el silencio y que los nervios no se apoderaran de la escena. Una vez te pregunté si era posible no tener miedo para torear, y tú me respondiste: «Si no tuviéramos miedo, cualquiera podríamos ser torero». Explícame qué es tener miedo y superarlo.

«Si no tienes miedo, no eres humano»

R.– El miedo lo tienes que pasar sí o sí, porque si no, o no eres consciente de lo que estás haciendo, o no eres un humano. El verdadero valor consiste en pasar ese miedo y superarlo creando arte. Es algo que está al alcance de poca gente.

P.– ¿Desafías a la muerte o a la vida cuando te pones delante de un toro?

R.– Yo diría que que a las dos. Es muy inhumano estar delante de un toro y jugarte la vida. Y para eso es fundamental sacrificarte y vivir restringiéndote de los máximos placeres posibles, sufriendo todos los días. Si no, es imposible llegar a ese límite en la plaza.

Cristiano Torres: «Entre toreros, la rivalidad es necesaria»

P.– No sé si sois conscientes. Aarón Palacio y tú, habéis creado un fenómeno en Aragón. ¿Por qué crees que los jóvenes se sienten cada vez más atraídos por los toros y la tauromaquia?

R.– Creo que se ven identificados. Tenemos la misma edad e imagino que les impactará ver a chicos normales que se jueguen la vida. Despertar la ilusión es algo precioso.

P.– Entre Aarón y tú hay rivalidad dentro y fuera del ruedo. Parece que tengamos también miedo a mostrar la rivalidad. ¿Cómo la definirías?

R.– La rivalidad es completamente necesaria en la plaza. A la gente le encanta y yo creo que es bendita. Ver que dos toreros de la tierra compitan es muy bonito. La gente quiere verla y estarían dispuestos a pagar una entrada.

«Dios es grande y sus planes perfectos»

P.- ¿Crees en Dios?

R.– Sí, por supuesto. Creo que Dios es muy grande y además sus planes son perfectos.

P.– ¿Qué significa el maestro Morante de la Puebla para ti?

R.– Es uno de los mejores toreros de la historia. Es increíble ver verle pegar un capotazo o verlo caminar. Es especial y que te llena sólo verle vestido de luces. Para todos los taurinos, todos los que somos toreros, es un privilegio haber podido estar en la época de de Morante de la Puebla.

P.– ¿Sueñas con una salida a hombros que te lleve hasta el Wellington?

R.– [Risas] Algo así es complicado que suceda… Con que me saquen a hombros hasta la furgoneta, ¡me basta!

P.– ¿Qué es lo mejor y lo peor de ser torero?

R.– Muchísimas cosas buenas y malas. Cuando puedes emocionar a la gente, no hay nada parecido. Luego hay cosas duras, difíciles, como las cornadas, no tener contratos, entrenar sin fechas a la vista, pero es la profesión más bonita que existe.

P.– ¿Decidiste vestirte en el Hotel Palafox por superstición? Háblame del traje que elegiste para la confirmación era amarillo…

R.- Vine a este hotel porque, cuando debuté con caballos, me vestí aquí y abrí la puerta grande. El vestido tiene que ver mucho con mi padre que tomó la alternativa con un vestido del mismo color. Es diferente, a mí me gusta.