Ni Valencia ni Alicante: el pueblo de Mallorca donde no habrá pirotecnia en 2026

Si alguien pensaba que las fiestas de Sant Antoni no podían sobrevivir sin el estruendo constante de petardos, cohetes y tracas improvisadas, el Ayuntamiento de Manacor ha decidido demostrar lo contrario. El Consistorio ha prohibido el uso de cualquier artefacto pirotécnico sin autorización municipal durante las celebraciones de 2026, en un intento -casi revolucionario- de que la fiesta sea compatible con el descanso, la seguridad y la convivencia.

La medida afecta a petardos, cohetes, tracas y a todo aquello que explote, vuele o haga temblar ventanas sin permiso previo. Según el Ayuntamiento, el objetivo no es arruinar la diversión, sino evitar que la pólvora se convierta, un año más, en protagonista absoluta por encima de los foguerons, los dimonis y los actos tradicionales.

Para garantizar que la norma no se quede en una simple recomendación, la Policía Local de Manacor podrá retirar y custodiar de manera inmediata cualquier artefacto pirotécnico que suponga un riesgo para las personas o los bienes. Es decir, que el petardo «inofensivo» que alguien llevaba en el bolsillo puede acabar requisado antes de demostrar lo contrario.

La regulación no se queda ahí. La tradicional colcada de cavalls tendrá su espacio, pero con reloj en mano: solo podrá celebrarse el 16 de enero, entre las 16.00 y las 19.00 horas. Fuera de ese horario, la espontaneidad ecuestre quedará oficialmente prohibida y podrá ser sancionada. El recorrido, además, deberá pactarse previamente con la Policía Local, que acompañará el evento para asegurar que los caballos no compitan con los foguerons ni con la paciencia del resto de asistentes.

Mientras tanto, la hostelería sí tendrá margen para celebrar. Bares, restaurantes y cafeterías, junto a sus terrazas, podrán abrir hasta las 5.00 horas del 17 de enero, porque la tradición también pasa -cómo no- por alargar la noche. Eso sí, el Ayuntamiento recuerda que la normativa municipal sigue prohibiendo la música en directo en la vía pública y la instalación de altavoces orientados al exterior. Fiesta, sí, pero sin convertir cada esquina en un festival improvisado.

El Consistorio ha apelado a la colaboración ciudadana para que las fiestas se desarrollen en un ambiente de respeto y dignidad, una fórmula clásica que, año tras año, confía en que el sentido común haga acto de presencia.

Además, ha invitado a los comercios del municipio a considerar la tarde del 16 de enero como festivo recuperable, con el noble objetivo de que la ciudadanía pueda participar sin prisas en actos tan emblemáticos como la salida de los dimonis, el primer ball, la colcada, las completes o los siempre concurridos foguerons.

En definitiva, Manacor apuesta por unas fiestas de Sant Antoni donde el fuego esté en las hogueras y no en los bolsillos, y donde la tradición no tenga que competir con explosiones inesperadas. Una decisión que, para algunos, será una herejía festiva y, para otros, un pequeño milagro acústico.