Alfonso Muñoz Cuenca, experto en pensiones: «Cada vez más pensionistas deben pagar copago farmacéutico»

El experto en pensiones Alfonso Muñoz Cuenca se ha pronunciado sobre un problema para los pensionistas que suele estar en el foco de la noticia: el copago farmacéutico. Este funcionario de la Seguridad Social ha publicado un vídeo en YouTube en el que ha avisado que el límite existente para no pagar los medicamentos sigue estancado desde hace más de una década. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el copago farmacéutico para los pensionistas.

Como bien dice la palabra, el copago farmacéutico es una aportación económica obligatoria para adquirir medicamentos con receta del Sistema Nacional de Salud. En el caso de los pensionistas, el copago para los farmacéuticos funciona de forma progresiva según la renta de los jubilados, que tienen que pagar un porcentaje de medicamentos en función de sus ingresos hasta alcanzar un tope mensual. A partir de ahí no pagarán nada más.

Lo habitual en España es pagar el 10% del precio de los medicamentos con el copago farmacéutico. Los que ingresen menos de 18.000 euros tendrán un tope de 8,23 euros al mes y los que vayan de esta cantidad hasta los 100.000, el límite será de 18,52 euros al mes. A los pensionistas que al año reciban más de 100.000 euros se les aplicará un cargo del 60% y tendrá un tope de 61,75 euros como límite a la hora de comprar productos en las farmacias.

Del copago farmacéutico estarán exentos los pensionistas con rentas inferiores a 5.635 euros o los que no estén obligados a presentar la renta y tengan ingresos inferiores a 11.200 euros. También estarán exentos los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, los que reciben una pensión no contributiva de jubilación o invalidez o las personas con discapacidad. También estarán exentos los beneficiarios de una prestación por familiar con hijo a cargo, las rentas de inserción social o los desempleados españoles.

Los pensionistas y el copago farmacéutico

Alfonso Muñoz Cuenca, experto en pensiones y que suele publicar vídeos educativos en las redes sociales, ha avisado sobre los problemas de muchos pensionistas a la hora de hacer frente al copago farmacéutico. Cada vez son más los jubilados que tienen que hacer frente a este coste porque el límite se ha quedado estancado desde 2012.

«Cada vez son más los pensionistas a los que se les aplica este copago farmacéutico, que llegan a la farmacia y notan que tienen que pagar gastos de medicamentos», avisa este experto en pensiones en un vídeo publicado en YouTube. «Se debe a que las pensiones han ido subiendo conforme al IPC y el límite que había para no pagar medicamentos sigue estancado desde su entrada en vigor en 2012, es decir, 14 años», cuenta.

Alfonso Muñoz Cuenca también alerta de que «casi todos los pensionistas» tienen a día de hoy la obligación de hacer frente al copago farmacéutico. Este experto en pensiones también cuenta que de esto no estarán obligados «los que no superen los 11.200 euros, que se traduce en una pensión de 800 euros mensuales». «Casi todos los pensionistas superan este límite», dice este experto en pensiones, que deja claro que los límites tienen que cambiar debido al incremento que han sufrido las pensiones en los últimos años y que obliga a pagar en la farmacia a millones de pensionistas en toda España.