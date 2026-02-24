Mapfre destina más de un millón de euros a bonificar los traspasos de planes de pensiones en su última campaña

Mapfre ha destinado más de un millón de euros a bonificar a los cerca de 1.200 clientes que han trasladado su plan de pensiones desde otra entidad a Mapfre. La aseguradora puso en marcha en octubre del año pasado una campaña que bonificaba con un 3% el traspaso de los primeros 125.000 euros y con un 1% el resto del importe trasladado en un plan de pensiones.

El patrimonio total de planes de pensiones trasladados a Mapfre durante la vigencia de esta campaña, que se ha mantenido hasta el 31 de enero de este año, se acerca a los 40 millones de euros.

La bonificación se invierte en un fondo de inversión con perfil moderado, cuyo titular es el mismo que el del fondo de pensiones. Con esta propuesta, Mapfre apostó por incentivar el ahorro para la jubilación, no sólo a través de productos específicos destinados a este fin, como son los planes de pensiones, sino también con otras soluciones, como los fondos de inversión.

Además, los clientes pueden realizar aportaciones adicionales a este fondo de inversión, denominado FondMapfre Elección Moderada, cuya rentabilidad media de los últimos años ha sido de alrededor del 4% anual. De hecho, los clientes han aportado ya a este fondo en estos 4 meses otros 4,5 millones de euros adicionales.

Con esta campaña, Mapfre abogó por incentivar el ahorro para la jubilación, ayudando, a la vez, a muchos ahorradores a iniciarse en el mundo de la inversión a través de los fondos de inversión, con el asesoramiento especializado de los profesionales de la compañía en las 3.200 oficinas repartidas por todo el territorio.

“Cada producto tienen unas características específicas y más que una u otra solución, lo importante es generar un hábito de ahorro, en función del perfil de riesgo y las circunstancias personales, y modificar esas inversiones cuando esas circunstancias cambian”, señala Javier Oliveros, director comercial de Mapfre Iberia.

Dentro de este amplio catálogo de soluciones para prepararse para la jubilación, Mapfre gestiona más de 3.600 millones de euros en planes de pensiones, PIAS, SIALP y otros productos destinados específicamente al ahorro finalista. Más de 240.000 clientes de Mapfre tienen contratada alguna de estas soluciones, dedicadas especialmente a complementar su pensión de jubilación cuando llegue el momento.

Asimismo, más de 58.000 clientes de Mapfre complementan su jubilación con una renta mensual procedente de algún producto contratado con la compañía para este fin. El año pasado, Mapfre destinó más de 560 millones de euros a pagar estas rentas, cuyo importe medio mensual es superior a los 810 euros.

Mapfre es la principal aseguradora española en el mundo. En España cuenta con 7,2 millones de clientes, alrededor de 11.000 empleados y 3.200 oficinas distribuidas por todo el territorio. En 2025, las primas de Mapfre en España crecieron un 11,1%, hasta los 9.622 millones de euros y el beneficio neto ascendió a 436 millones de euros, un 24,5% más que en el ejercicio anterior.