Guerra en Irán: la gran diferencia entre árabes y persas que es clave en Oriente Medio

Una confusión muy frecuente al hablar de Oriente Medio es tratar a árabes y persas como iguales, y no hay nada más alejado de la realidad. Aunque ambos pueblos comparten mayoritariamente la fe islámica, sus orígenes étnicos, lenguas, tradiciones históricas y sus visiones políticas son profundamente diferentes. Entender esta distinción es la clave para descifrar la geopolítica actual de la región, especialmente en estos días marcados por la guerra en Irán, que está reconfigurando alianzas en los países del golfo Pérsico y en todo Oriente Medio.

Árabes y persas: dos mundos

Los árabes son un grupo étnico semita cuya identidad tiene su origen en la Península Arábiga. Hablan árabe (una lengua semítica emparentada con el hebreo y el arameo) y sus dialectos se extienden desde Marruecos hasta Irak. Pero no todos los árabes son musulmanes —hay importantes comunidades cristianas en Líbano, Egipto, Siria o Irak—, ni todos los musulmanes son árabes.

Los persas, en cambio, son un pueblo iranio de origen indoeuropeo. Su idioma principal es el farsi (persa moderno), que pertenece a la misma familia lingüística que el inglés, el español, el hindi o el kurdo. El farsi comparte raíces con lenguas habladas hace miles de años en la meseta iraní, y aunque incorporó un abundante vocabulario árabe tras la conquista musulmana del siglo VII, su gramática y estructura son completamente distintas. Un hablante nativo de árabe no entiende el farsi hablado, y viceversa, según un artículo de Autolingual sobre ambos idiomas.

Cuna de la civilización vs. expansión tribal

Además, la diferencia histórica entre árabes y persas es abismal. Los persas pueden rastrear sus orígenes hasta el Imperio Aqueménida del siglo VI a.C., nada menos, fundado por Ciro el Grande. Por eso se dice que Persia es una de las cunas de la civilización.

Desarrolló una tradición de estado centralizado, una burocracia sofisticada, una tolerancia relativa hacia otras religiones y una alta cultura imperial: poesía, arquitectura y una administración que sobrevivió incluso a la conquista árabe-islámica, explica la publicación La diferencia entre persas y árabes.

Los árabes, por su parte, vivieron organizados en clanes y tribus hasta el surgimiento del islam en el siglo VII. La expansión árabe-musulmana creó un vasto califato bajo los Omeyas, que abarcó desde la Península Ibérica hasta el valle del río Indo, pero la estructura política árabe clásica fue más descentralizada y tribal. «Tras el colapso otomano y la descolonización, muchos estados árabes modernos lucharon por consolidar una identidad nacional por encima de lealtades tribales o sectarias, lo que explica en parte la fragilidad de algunas repúblicas y la persistencia de monarquías hereditarias», sostiene la citada publicación.

La religión, la mayor fricción

Aunque ambos, árabes e iraníes, son mayoritariamente musulmanes, el origen histórico de su religión agrava la brecha entre ambos. La mayoría de los árabes son suníes, aproximadamente 85-90% del islam mundial. Irán, en cambio, es el principal país de mayoría chií (alrededor del 90-95% de su población), la segunda rama más grande del islam. El chiismo surgió de una disputa sucesoria tras la muerte del profeta Mahoma: los chiíes reconocen a Alí, yerno de Mahoma, y a sus descendientes como los únicos líderes espirituales y políticos legítimos o imanes.

Por su parte, los suníes siguen la Sunna, el ejemplo y tradiciones del profeta Mahoma, junto con el Corán. A diferencia de los chiíes, creen en la elección comunitaria de los líderes (califas) y se caracterizan por una estructura menos jerárquica.

Desde la Revolución Islámica de los ayatolás en 1979, Irán convirtió el chiismo en bandera ideológica y exportó su modelo, lo que muchos estados árabes suníes interpretaron como una amenaza. Arabia Saudí, guardiana de La Meca y Medina, se erigió en defensora del sunismo.

Clave en Oriente Medio de hoy

En el contexto bélico actual de Oriente Medio, ignorar que Irán es persa y chií, mientras la mayoría de la región es árabe y suní es un error. La rivalidad Irán-Arabia Saudí (y sus aliados) no es solo religiosa: es una lucha por la hegemonía regional que combina identidad étnica y visión política. Todo ello en medio de las guerras con Yemen, Siria, Irak y Líbano, donde Teherán apoya a grupos terroristas chiíes (hutíes, Hezbolá, milicias iraquíes) mientras Riad y sus socios respaldan a fuerzas suníes o gobiernos centralizados.

«Irán se siente heredero de una civilización imperial milenaria y rechaza ser absorbido en un «mundo árabe» que históricamente lo conquistó. Mantiene una postura antioccidental y busca exportar su revolución; el eje árabe liderado por Riad (y aliados como Emiratos o Egipto) opta por un pragmatismo económico y alianzas con Occidente e incluso Israel, como los Acuerdos de Abraham ampliados», según un informe de Atlantic Council que analiza cómo la guerra contra Irán une a estados del Golfo contra Teherán, beneficiando a Arabia Saudí

Irán es el único gran estado persa y chií en una región mayoritariamente árabe-suní, lo que refuerza su percepción de cerco y su apuesta por el «eje de resistencia». Así lo está demostrando, al atacar a todos los países árabes del golfo Pérsico, en su guerra con Israel y EEUU.