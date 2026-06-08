Qué líneas de Metro están cortadas hoy 8 de junio en Madrid por la visita del Papa: horario de los cortes y refuerzos

La llegada del Papa León XIV a Madrid supone todo un desafío para la red de transportes de la capital. También lo es para los madrileños y visitantes que se desplazan por la ciudad, ya sea en coche, autobús o metro, debido a los importantes cortes de tráfico y restricciones de movilidad previstos durante los actos programados. Hasta 15 estaciones de Metro de Madrid permanecerán cerradas entre el sábado 6 y el lunes 9 de junio de 2026, aunque será especialmente el lunes 8 de junio cuando el impacto será mayor al coincidir con una jornada laborable.

Miles de trabajadores tendrán que acudir a sus puestos de trabajo y se encontrarán con una situación extraordinaria marcada por estaciones cerradas, posibles alteraciones en el servicio y dificultades para desplazarse por la capital. De hecho, el Ayuntamiento de Madrid ha pedido a empresas y empleados que, siempre que sea posible, opten por el teletrabajo para evitar un mayor colapso de la ciudad.

La recomendación llega después de la complicada jornada vivida este sábado, cuando numerosos madrileños quedaron atrapados durante horas en la M-30 y otras vías principales debido a los desplazamientos del Pontífice y a las restricciones de tráfico derivadas del amplio dispositivo de seguridad desplegado para la ocasión.

Líneas de Metro cortadas hoy, lunes 8 de junio, en Madrid

Las restricciones en el Metro de Madrid para este lunes 8 de junio se reducirán considerablemente en comparación con el dispositivo desplegado el domingo. Aunque no se prevén cierres de larga duración, sí que se podrían producir restricciones puntuales que afectarán a las siguientes estaciones:

•⁠ ⁠Santiago Bernabéu

•⁠ ⁠Nuevos Ministerios

•⁠ ⁠Sol

•⁠ ⁠Ópera

•⁠ ⁠Banco de España

Autobuses afectados por la visita del Papa

A las 18:00 horas hay prevista una oración y una ofrenda floral a la Virgen de la Almudena en la Catedral, lo que afectará a las líneas 3, 148 y M3 de la EMT.

A partir de las 19:00 horas, debido al encuentro del Papa en el Estadio Santiago Bernabéu, las líneas de autobús 5, 14, 27, 40, 43, 120, 126, 147, 150 y S10 se verán afectadas también.

Las autoridades aconsejan evitar durante estos días el centro de Madrid y piden reducir los desplazamientos en coche privado.

Refuerzo especial en siete líneas de Metro

Para absorber el aumento de viajeros previsto durante la jornada, Metro de Madrid reforzará este lunes 8 de junio las líneas 1, 2, 3, 5, 6, 9 y 10 entre las 16:30 y las 23:00 horas, incrementando hasta en un 75% el número de trenes en circulación.

🚇 La @ComunidadMadrid reforzará hasta un 125% el servicio de @metro_madrid para garantizar la movilidad de los peregrinos durante la visita del Papa León XIV. ➡️ El @CRT_Madrid está trabajando con los distintos operadores. #ElPapaEnMadrid +Info: https://t.co/znHMbsPhIF pic.twitter.com/4LivC4MDNZ — Transportes e Infraestructura▪️Comunidad de Madrid (@Transportes_CM) May 25, 2026

La compañía metropolitana pondrá en servicio hasta 42 trenes adicionales con el objetivo de facilitar los desplazamientos de los ciudadanos y de los miles de asistentes que acudirán a los actos previstos durante la tarde.

Asimismo, el martes 9 de junio la línea 8 contará con un refuerzo especial de hasta un 25% entre las 8:00 y las 11:00 horas para facilitar los desplazamientos relacionados con el cierre de la visita papal.

Dos recorridos del papamóvil volverán a condicionar la circulación

La agenda del Papa León XIV contempla este lunes dos importantes desplazamientos por la ciudad. El primero tendrá lugar alrededor de las 18:00 horas entre la glorieta de Pirámides y la Catedral de la Almudena. Posteriormente, aproximadamente una hora después, el Pontífice recorrerá el trayecto entre la calle Bailén y el estadio Santiago Bernabéu.

Ambos recorridos obligarán a desplegar amplios perímetros de seguridad y provocarán restricciones temporales al tráfico en varias zonas de la capital.

EMT y Bicimad gratuitos para favorecer el transporte público

Como medida para reducir el uso del vehículo privado, el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que los autobuses de la EMT y el servicio público de bicicletas Bicimad serán gratuitos durante toda la jornada del lunes.

El objetivo es fomentar alternativas de movilidad que permitan reducir la presión sobre las carreteras y evitar una repetición de las escenas vividas durante el fin de semana, cuando miles de conductores permanecieron atrapados durante horas en algunos de los principales accesos a la ciudad.

El Ayuntamiento pide máxima colaboración ciudadana

Desde el Gobierno municipal insisten en que la colaboración ciudadana será fundamental para garantizar el normal desarrollo de los actos programados y preservar la movilidad de servicios esenciales, residentes y transporte público.

Por ello, recomiendan planificar los desplazamientos con antelación, consultar las incidencias de tráfico y transporte antes de salir de casa y, siempre que sea posible, optar por el teletrabajo para minimizar el impacto de una jornada que se prevé especialmente complicada para la movilidad en Madrid.