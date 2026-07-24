Estos son los proetarras que le gritaron «¡tres tiros de daba en la cabeza!» a un menor por llevar la bandera de España en Bilbao

El pasado domingo la ciudad de Bilbao fue el escenario del odio desplegado por un puñado de proetarras, que decidió reventar la pacífica fiesta de miles de ciudadanos que salieron a las calles para vivir la final del Mundial. Un grupo de unos 300 bilduetarras orquestaron una manifestación supuestamente en defensa de las selecciones vascas, que devino en ataques contra cualquier ciudadano ataviado con los colores de la enseña española con el que se cruzasen.

Uno de los momentos más ilustrativos es el que protagonizaron los dos individuos que aparecen en el vídeo, que se cruzaron con un grupo de jóvenes y volcaron todo su odio de forma particular contra un menor, un chico de 16 años que llevaba una bandera de España. «Porque hay cámaras, que si no te daba una hostia», le espetó uno de estos tipos, que mostró toda su añoranza de los asesinos de ETA: «¡Tres tiros te daba en la cabeza!», añadiendo: «Hace 10 años, tres tiros os hubiera dado en la cabeza».

Poco después, otros individuos pasaron de las amenazas terroristas a los hechos, otro chico de 16 años fue brutalmente golpeado por cuatro bilduetarras en el Parque de Doña Casilda, donde el PP instaló una pantalla para seguir el partido, después de que el alcalde de Bilbao se negase a hacerlo. Allí, un grupo de unos 300 bilduetarras utilizó la manifestación con la que quisieron boicotear el partido para hacer uso de violencia contra las familias que se encontraban ya en el lugar.

Fue entonces cuando llegó la batalla campal con lanzamientos de botellas, mecheros y todo tipo de objetos a las personas en la plaza Campuzano, desatando un caos que obligó a la Ertzaintza a tener que desplegarse rápidamente con gas lacrimógeno para que los bilduetarras se marcharan del lugar y evitar poner en riesgo la integridad física de centenares de aficionados españoles. «Españoles, hijos de puta» y «Puta España, puta selección» se escuchaba en el lugar.