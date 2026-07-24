La Guardia Civil lo aclara: conducir sin camiseta no conlleva multas ni pérdida de puntos a menos que se de esta situación concreta

Con la llegada de las altas temperaturas de verano, son muchos los conductores que buscan maneras de combatir el calor sofocante durante los desplazamientos. Aunque una de las preguntas más frecuentes es si conducir sin camiseta es legal en España o si puede desembocar en una multa de la Dirección General de Tráfico (DGT). La respuesta a esta pregunta es que no existe ningún artículo del Reglamento General de Circulación que prohíba claramente conducir sin camiseta. A pesar de esto, esta decisión puede traer consigo una sanción si el agente considera que compromete la seguridad al volante o reduce la capacidad del conductor para controlar el vehículo.

¿Qué dice la ley?

La normativa no aclara de forma nítida cuál es la ropa que debe llevar un conductor, pero el Reglamento General de Circulación sí establece varias obligaciones relacionadas con la seguridad. En ellas destacan las siguientes:

El conductor debe conducir con cuidado y precaución .

. Debe mantener en todo momento el control del vehículo .

. Tiene que conservar la libertad de movimientos , un campo de visión adecuado y la atención permanente durante la conducción.

, un y la durante la conducción. Si un agente considera que conducir sin camiseta dificulta alguno de estos aspectos, podrá imponer una sanción.

Las multas

Las sanciones por conducir sin camiseta pueden llegar a alcanzar los 100 euros, aunque no conllevan la pérdida de puntos del permiso de conducir. Además, si la conducta se considera una conducción imprudente, la sanción podría ser superior en función de la infracción apreciada.

El peligro

Los expertos en seguridad vial desaconsejan esta práctica por varias razones. En caso de producirse un accidente, el cinturón de seguridad entraría en contacto con la piel, lo que podría provocar quemaduras, abrasiones o lesiones de mayor gravedad. Además, el sudor puede hacer que el cuerpo resbale sobre el asiento, reduciendo la estabilidad y el control del vehículo durante maniobras bruscas.

El caso de la moto

En el caso de las motocicletas, circular sin camiseta supone un riesgo aún mucho mayor. El cuerpo queda completamente expuesto en caso de caída, aumentando la posibilidad de sufrir quemaduras por fricción contra el asfalto o lesiones graves. Por lo tanto, la DGT aconseja utilizar siempre equipamiento de protección adecuado, como chaqueta con protecciones, guantes, pantalón resistente y calzado cerrado, hasta en los meses de verano. Así que, conducir sin camiseta no está prohibido en España, pero sí puede convertirse en motivo de sanción si afecta a la seguridad vial. Además de evitar una posible multa, utilizar una vestimenta adecuada asegura una mayor protección en caso de sufrir un accidente y contribuye a una conducción más segura.