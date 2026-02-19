Giro radical en las normas de tráfico: la DGT confirma las nuevas prohibiciones que entran en vigor

La Dirección General de Tráfico prepara un 2026 cargado de cambios que no dejarán indiferente a nadie. Tras la entrada en vigor de la obligatoriedad de la baliza V-16 el pasado 1 de enero, el organismo dirigido por Pere Navarro avanza ahora hacia una profunda reforma del Reglamento General de Circulación (RGC). No se trata de simples recomendaciones, sino de nuevas obligaciones que cambiarán la forma de circular por las carreteras españolas. Según fuentes de Tráfico, el objetivo es «adaptar la normativa a los nuevos escenarios de movilidad, reforzar la seguridad en condiciones adversas y facilitar la actuación de los servicios de emergencia».

En este contexto, los conductores deberán informarse y adaptarse a las nuevas normas no sólo para evitar sanciones económicas y pérdida de puntos, sino para velar por la seguridad vial. En 2026, la DGT deja menos margen a la improvisación y se centra en la regulación en situaciones críticas.

Las nuevas normas de la DGT en 2026

El mensaje es claro: anticiparse, ordenar y proteger. Queda por ver cómo asimilarán los conductores estos cambios, pero todo apunta a que este año marcará un antes y un después en la forma de conducir en España.

Prohibido adelantar con hielo o nieve

La modificación del artículo 31 del Reglamento General de Circulación establecerá que, cuando la vía esté cubierta de nieve o hielo y existan dos o más carriles por sentido, quedará prohibido adelantar. Además, los conductores estarán obligados a circular exclusivamente por el carril derecho. El objetivo es mantener despejado el carril izquierdo para que puedan circular con mayor facilidad los vehículos de emergencia y las máquinas quitanieves.

El pasillo de emergencia será obligatorio

La reforma del artículo 32 del Reglamento General de Circulación, prevista para 2026, establecerá la «obligación de abrirse hacia los lados» en autopistas y autovías para todos los vehículos que circulen muy despacio o se encuentren detenidos a causa de una retención. Ésta es una medida que ya se aplica en una docena de países europeos, entre ellos Austria, Polonia y Alemania, este último pionero en los años 70.

«Se trata de arbitrar un comportamiento en autopistas y autovías para facilitar el acceso a los vehículos prioritarios, agilizar el acceso y la evacuación de las víctimas de un siniestro y restablecer la circulación lo antes posible», explica Francisco de las Alas-Pumariño, jefe de la Unidad de Normativa de la DGT.

Alertas en tiempo real gracias a la DGT 3.0

Por otro lado, partir de 2026, los conductores recibirán alertas anticipadas cuando un vehículo prioritario en servicio de emergencia se aproxime a su posición.

Esto será posible gracias a la geolocalización de ambulancias, coches de policía y camiones de bomberos, que transmiten su ubicación a los centros de gestión. Esa información se podrá compartir en tiempo real a través de la plataforma DGT 3.0, enviando avisos a los vehículos que circulan cerca de donde se ha producido el accidente.

«El desarrollo de esta tecnología estará terminado a finales de este año. Además, será necesaria la cooperación de todas las administraciones con servicios de emergencias para que vuelquen esa información en la plataforma», aclara Ana Blanco, subdirectora adjunta de Circulación de la DGT.

Fin de los privilegios en los carriles VAO

El boletín Oficial del Estado publicó a mediados de enero la Resolución de 14 de enero de 2026 por la que se establecen medidas especiales de regulación de tráfico para el año 2026, con el objetivo de mejorar la fluidez de la circulación, reforzar la seguridad vial y optimizar el uso de la infraestructura existente durante los periodos de mayor demanda.

Hasta el año pasado, los turismos con distintivo ambiental «0 emisiones» podían circular por los carriles VAO, independientemente del número de pasajeros. Sin embargo, a partir de ahora, el uso de los carriles VAO por parte de turismos con un único ocupante en vehículos con distintivo «0 emisiones», «ECO», «C» o «B» quedará condicionado a la situación del tráfico y a la señalización que aparezca en los paneles luminosos de mensaje variable ubicados en los accesos a dichos carriles.