Giro en la DGT: la nueva norma que prohíbe adelantar en carretera en estos casos y es oficial

La DGT está preparando una reforma del Reglamento General de Circulación que entrará en vigor a lo largo de 2026 y que prohibirá adelantar por el carril izquierdo en autovías y autopistas cuando la carretera esté cubierta de nieve o hielo. Las infracciones derivadas de esta norma se sancionarán con multas de 200 euros. Según Pere Navarro, «Estará prohibido utilizar el carril izquierdo en autopistas y autovías cuando el hielo o la nieve compliquen la circulación. Cuando esto ocurra, los vehículos tendrán que mantenerse en el carril derecho y no podrán utilizar el carril izquierdo ni siquiera para adelantar».

Esta medida se sumará a otras que ya están en vigor para regular la circulación de vehículos en caso de nieve o hielo: llevar instalados neumáticos de invierno o disponer de cadenas, dejar libre el carril izquierdo para permitir el paso de vehículos de conservación de carreteras y quitanieves, prestar atención a la señalización en los paneles de mensaje variable y a las indicaciones de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y extremar la precaución.

La DGT prohíbe adelantar en estos casos

«En carretera, cuando el nivel de circulación es verde, significa que ha comenzado a nevar y existe riesgo de que la circulación se vea afectada, por lo que se recomienda circular exclusivamente por el carril derecho. En esta situación, los camiones con masa máxima autorizada superior a 3.500 kilos, los autobuses, los autobuses articulados y los conjuntos de vehículos deben hacerlo obligatoriamente.

Cuando el nivel de circulación es amarillo, la carretera está parcialmente nevada y es necesario extremar las precauciones. Si el nivel pasa a rojo, el uso de cadenas o neumáticos de invierno se vuelve obligatorio, ya que la carretera está cubierta de nieve. Finalmente, cuando el nivel es negro, la vía se considera intransitable y la circulación queda prohibida. Recuerda que, con nieve, la prudencia salva vidas. La Guardia Civil protege cada kilómetro para que llegues seguro a tu destino».

Con ésta nueva norma, los conductores deberán permanecer en el carril derecho cuando circulen por autovías o autopistas en situaciones de nieve o heladas. El carril izquierdo quedará reservado para facilitar el paso de los vehículos de emergencia y de las máquinas quitanieves encargadas de limpiar la calzada. La DGT recuerda que adelantar en carreteras nevadas o con placas de hielo multiplica los riesgos, ya que el vehículo necesita una mayor distancia para frenar y resulta más difícil controlar la trayectoria, especialmente cuando se realizan cambios de carril. El incumplimiento de esta norma conllevará una sanción económica de 200 euros.

Con esta iniciativa, Tráfico pretende fomentar una conducción más prudente en episodios de nieve o heladas, recordando que en estas situaciones la prevención y la paciencia al volante son fundamentales para evitar accidentes. Para iniciar la marcha, se recomienda arrancar en segunda y soltar el embrague lentamente, lo que ayuda a evitar que las ruedas patinen. También es aconsejable circular con marchas largas para reducir la fuerza que llega a las ruedas. Debe utilizarse el freno motor siempre que sea posible y aumentar considerablemente la distancia de seguridad, ya que la frenada puede multiplicarse hasta por 10.

Nuevo carril para emergencias

La próxima reforma del RGC (prevista para 2026) detallará cómo se deben actuar los conductores cuando, circulando por una autovía o autopista, se ven atrapados en un atasco. Concretamente, el artículo 32 establecerá la «obligación de abrirse hacia los lados» en autopistas y autovías para todos los vehículos que circulen muy despacio o se encuentren detenidos a causa de una retención. Esta regulación de los «carriles de emergencia» para ambulancias, policía y bomberos en servicio de urgencia es una medida que ya se aplica en una docena de países europeos, entre ellos Austria, Polonia y Alemania.

«Se trata de arbitrar un comportamiento en autopistas y autovías para facilitar el acceso a los vehículos prioritarios, agilizar el acceso y la evacuación de las víctimas de un siniestro y restablecer la circulación lo antes posible», explica Francisco de las Alas-Pumariño, jefe de la Unidad de Normativa de la DGT.

Asimismo, a partir de 2026, la DGT alertará sobre las emergencias a los conductores. Esto será posible porque ambulancias, coches de bomberos y policía circularán geolocalizados y transmitirán su situación a los centros de gestión correspondientes a través la plataforma DGT 3.0. «El desarrollo de esta tecnología estará terminado a finales de este año. Además, será necesaria la cooperación de todas las administraciones con servicios de emergencias para que vuelquen esa información en la plataforma», aclara Ana Blanco, subdirectora adjunta de Circulación de la DGT.