La ley lo confirma: esto es lo que debes hacer si encuentras tu coche con un golpe y no encuentras responsable

Para cualquier conductor, el hecho de encontrar el coche con un golpe tras haberlo dejado bien aparcado es una situación muy frustrante, sobre todo cuando el responsable del daño ni siquiera ha dejado una nota con sus datos personales y un teléfono de contacto. Por desgracia, ésta es una escena relativamente habitual, y genera muchas dudas sobre cómo actuar y quién debe asumir el coste de la reparación. Los expertos señalan que lo más importante es mantener la calma y actuar con rapidez.

El Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial establece que cualquier conductor que cause daños a otro vehículo está obligado a identificarse y facilitar sus datos. El artículo 76, letra q) determina que «no facilitar al agente de la autoridad encargado de la vigilancia del tráfico en el ejercicio de las funciones que tenga encomendadas su identidad, ni los datos del vehículo solicitados por los afectados en un accidente de circulación, estando implicado en el mismo». Aunque el texto se refiere a la infracción de no facilitar los datos cuando los solicitan agentes o afectados, la interpretación de la norma implica que quien causa daños a otro vehículo está obligado a facilitar su identidad y los datos del vehículo y seguro, incluso si el coche dañado estaba estacionado y no había nadie presente.

¿Qué ocurre si le dan un golpe al coche aparcado?

La normativa obliga a cualquier conductor que cause daños a otro vehículo, incluso estando estacionado, a identificarse y facilitar sus datos. Lo correcto es dejar una nota visible con nombre, teléfono, matrícula y datos del seguro, pero, en la práctica no siempre ocurre así.

Una vez encuentras el coche con algún golpe, lo primero y más importante es no moverlo de sitio. Haz fotografías desde varios ángulos: planos generales que muestren el entorno, imágenes de detalle del daño, y también una donde se vea claramente la matrícula. También es recomendable grabar un vídeo que muestre la posición en la que se encuentra. Cuanta más documentación tengas, más fácil será justificar el siniestro ante la compañía aseguradora. Además, revisa el suelo en busca de restos de pintura, plásticos o piezas que puedan aportar información sobre el vehículo responsable.

El siguiente paso consiste en hablar con empleados o vecinos; quizás pueden aportar datos relevantes, como el color o modelo del coche que abandonó el lugar. Asimismo, comprueba si hay cámaras de videovigilancia en la zona. De ser así, solicita que conserven las imágenes y comunica la situación a la policía para que puedan requerirlas oficialmente.

Cuando el responsable no se ha identificado, lo que recomiendan los expertos es presentar una denuncia o solicitar la presencia policial para dejar constancia formal de los hechos y poder respaldar la reclamación ante la compañía de seguros. Además, si posteriormente aparece el responsable, el atestado facilitará la tramitación del expediente.

La Ley de Contrato de Seguro establece un plazo general de siete días para comunicar un siniestro a la aseguradora, salvo que la póliza indique otro diferente. Al contactar con la compañía, deberás aportar las fotografías, vídeos, datos de testigos y copia de la denuncia si la has presentado.

Al no existir información sobre el responsable del daño, se trata de un «siniestro sin contrario», y la cobertura depende del seguro contratado:

Seguro a terceros: sólo cubre los daños que causes a otros, no los propios. Si no hay responsable identificado, deberás asumir el coste de la reparación.

Terceros ampliado: puede incluir lunas, robo o incendio, pero generalmente tampoco cubre daños propios por golpes sin culpable.

Todo riesgo con franquicia: cubrirá la reparación, pero deberás pagar la franquicia pactada.

Todo riesgo sin franquicia: asumirá el coste íntegro, siempre que no exista exclusión específica en el contrato.

¿Qué ocurre si estaba mal estacionado?

Una duda frecuente surge cuando el coche golpeado estaba en doble fila o mal aparcado. Aunque esto puede suponer una infracción administrativa, eso no exime al conductor que causa el daño de su responsabilidad. En cualquier caso, conviene revisar las condiciones de la póliza, ya que algunas incluyen exclusiones específicas relacionadas con infracciones.

El papel del Consorcio de Compensación de Seguros

En determinadas circunstancias excepcionales puede intervenir el Consorcio de Compensación de Seguros. Este organismo público actúa como asegurador en última instancia cuando el vehículo responsable carece de seguro, ha sido robado o no puede ser identificado.

Sin embargo, el Consorcio cubre principalmente la responsabilidad civil obligatoria, es decir, los daños a terceros. No suele hacerse cargo de los daños propios del vehículo afectado si no se puede identificar al responsable, salvo situaciones muy concretas.

Descubrir un golpe en el coche sin responsable visible es una experiencia desagradable, pero actuar con rapidez es fundamental. Documentar los daños, buscar testigos, avisar a la policía y comunicarlo a la aseguradora son pasos esenciales.