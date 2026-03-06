Qué ocurre si alquilas una autocaravana para seis personas y sólo tiene cuatro cinturones: la DGT lo aclara

En los últimos años, ha aumentado exponencialmente el número de personas que viajan en autocaravana para disfrutar de unos días de vacaciones. Ahora que se acerca la Semana Santa, la DGT recuerda que uno de los errores más frecuentes es asumir que si un vehículo tiene seis camas, puede transportar a seis personas. Sin embargo, la normativa es clara: el número de ocupantes está limitado por las plazas homologadas que figuran en la documentación oficial del vehículo, independientemente de las camas de las que disponga.

Las plazas para viajar son aquellos asientos que tienen una estructura homologada y cuenta con seguridad de seguridad, y superarlas supone una infracción grave que conlleva una sanción económica y, en algunos casos, pérdida de puntos. Además, en caso de accidente, circular con más ocupantes que las plazas que aparecen especificadas en la ficha técnica y en el permiso de circulación, puede causar problemas con la compañía aseguradora. Por lo tanto, es fundamental diferenciar entre «plazas para viajar» y «plazas para dormir»; algunos modelos familiares tienen seis camas para dormir y sólo cuatro plazas para viajar.

Normas de la DGT para viajar en autocaravana

«Las autocaravanas están diseñadas para vivir en su interior y las furgonetas camper son vehículos que no han sido fabricadas para ese fin, pero que se pueden acondicionar para ello. Un remolque o caravana, por el contrario, es un vehículo sin motor que necesita ser remolcado por otro con motor. Si no sobrepasan los 3.500 kg de masa máxima autorizada (MMA) podrán conducirse con el permiso B. Las caravanas con remolques ligeros (de menos de 750 kg de MMA), no requerirán seguro o matrícula independiente, pero sí el vehículo tractor que las arrastre».

En el mercado existen varias tipologías de autocaravanas, cada una con sus propias características:

Las capuchinas son muy fáciles de reconocer porque la cama se encuentra sobre la cabina del conductor. Se pueden encontrar modelos con hasta seis o siete plazas para dormir, aunque la mayoría tienen como máximo cinco plazas para viajar.

Las perfiladas, tal y como su propio nombre indica, tienen un diseño más aerodinámico. Son perfectas para familias de tres o cuatro miembros.

Las integrales son aquellas en las que la cabina y la vivienda forman una única estructura, ofreciendo una gran sensación de amplitud.

Finalmente, las furgonetas camper son las más pequeñas y versátiles. Los modelos básicos sólo están homologados para dos personas, pero hay modelos más modernos con cuatro plazas para viajar y dormir.

Al alquilar una autocaravana, el criterio principal no debe ser el número de camas, sino el número de plazas homologados. Antes de formalizar el contrato, es recomendable: confirmar el número exacto de plazas homologadas, verificar la ficha técnica, comprobar que los cinturones están instalados en los asientos correspondientes y evisar que el seguro cubre el número real de ocupantes.

«En el caso de las autocaravanas no hay ninguna limitación para que los pasajeros pueden viajar en el interior, salvo que sobrepasase el número de plazas permitidas en el permiso de circulación del vehículo. Eso sí, tanto en cabina como en el habitáculo, el uso de cinturón o de un sistema de retención homologado es obligatorio», detalla Tráfico.

Viajar con niños: la importancia del sistema ISOFIX

El uso de los sistemas de retención infantil es obligatorio para todos los menores con una altura igual o inferior a 135 cm, quienes deberán utilizar siempre un sistema de retención homologado y adaptado a su peso y estatura, y en los asientos posteriores del vehículo.

El sistema Isofix es el método más recomendado para instalar la silla, ya que reduce la posibilidad de colocación incorrecta. Está compuesto por dos anclajes situados entre el respaldo y el asiento, y un tercer punto que puede ser Top Tether o pata de apoyo, destinado a evitar la rotación en caso de impacto. Los sistemas de retención infantil reducen de forma muy significativa el riesgo en caso de accidente: hasta un 75% las muertes y hasta un 90% las lesiones.

Las lesiones más frecuentes varían según la edad. Hasta los dos años suelen ser lesiones de cuello debido al tamaño de la cabeza y la fragilidad de la columna vertebral. Entre los dos y los cuatro años predominan las lesiones de cabeza por la falta de resistencia de las vértebras ante desaceleraciones bruscas. Entre los cuatro y los diez años aumentan las lesiones abdominales, con riesgo de hemorragias internas.

Finalmente, la DGT aclara la diferencia entre estacionar y acampar, algo fundamental a la hora de viajar con este tipo de vehículos: «Una autocaravana está estacionada cuando esté aparcada, en un lugar permitido, sin sobrepasar las marcas viales de delimitación de la zona de estacionamiento, ni la limitación temporal del mismo, si la hubiese. No es relevante, en este caso, el hecho de que sus ocupantes se encuentren en el interior del mismo, bastando con que la actividad que pueda desarrollarse en su interior no trascienda al exterior mediante el despliegue de elementos que desborden el perímetro del vehículo tales como tenderetes, toldos, dispositivos de nivelación, soportes de estabilización, etc. Acampar sólo está permitido en zonas habilitadas para ello (campings o parkings, según la normativa de cada comunidad autónoma)».