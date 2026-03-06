La necesidad de estabilidad normativa para afrontar con garantías la transformación al vehículo eléctrico ha sido el reto que las voces clave del motor han destacado en el Congreso Faconauto 2026. No obstante, los distintos agentes que forman parte del ecosistema del sector también han destacado el aumento de los costes, la entrada de nuevos competidores y la demanda como otros de los desafíos que tiene que afrontar el sector.

Lendrock, Lever Touch, Inventario.pro, Solera, ERSM, TEC3H, MOEVE, Garantía Global y JATO coinciden en que la automoción está preparada para adaptarse a cambios estructurales como la electrificación, la digitalización o los nuevos modelos de distribución. Sin embargo, subrayaron que el crecimiento del mercado depende en gran medida de contar con reglas claras y previsibilidad regulatoria, especialmente en ámbitos como los incentivos al vehículo eléctrico, la fiscalidad y el desarrollo de infraestructuras de recarga.

En paralelo, el mercado continúa mostrando signos positivos. Las ventas han aumentado en el último año y la electrificación ya representa aproximadamente una cuarta parte del sector. No obstante, los expertos advierten de que, a pesar del crecimiento en volumen, la rentabilidad por vehículo sigue reduciéndose, lo que obliga a concesionarios y distribuidores a buscar nuevas vías de ingresos. En este sentido, se destacó la importancia de incorporar servicios adicionales, como soluciones aseguradoras o financieras, que permitan mejorar el rendimiento de cada operación.

Otro de los ejes centrales del debate fue la digitalización y automatización de procesos. La incorporación de herramientas tecnológicas que simplifiquen la gestión documental y agilicen los procesos comerciales se perfila como una de las claves para mejorar la eficiencia del negocio y la experiencia del cliente. La inteligencia artificial y la automatización, presentes en varias de las ponencias del congreso, se consideran elementos que marcarán la evolución del sector en los próximos años.

Congreso Faconauto: cambio en el sector del motor

Los participantes también destacaron el papel del concesionario en este proceso de transformación. Según defendieron, el distribuidor se ha consolidado como un actor más profesionalizado, transparente y preparado para asesorar al cliente en un contexto de transición tecnológica. La electrificación, subrayaron, debe entenderse como un proceso gradual en el que el consumidor necesita información clara, acompañamiento y seguridad jurídica para tomar decisiones.

Por último, los representantes del sector insistieron en la importancia de mantener la libertad de elección del consumidor, tanto en el tipo de vehículo como en el modelo de movilidad o tecnología de propulsión. El objetivo, coincidieron, es ofrecer un abanico amplio de opciones que permita a cada usuario elegir la solución que mejor se adapte a sus necesidades.