En el marco del Congreso Faconauto 2026, uno de los principales encuentros del sector del automóvil en España, su presidenta, Marta Blázquez, analiza de la mano de OKDIARIO los retos y oportunidades que afronta la industria de la automoción, que van desde la electrificación a la llegada de nuevas marcas, así como la evolución de la demanda en el mercado español.

Pregunta: ¿Cuál es tu valoración del Congreso Faconauto 2026?

Respuesta: Mi valoración, fundamentalmente, es cuando veo tan contenta a la gente, a las empresas, a todo el ecosistema del motor, pues esa es para mí la recompensa de preparar un congreso con tantísima ilusión.

Me gusta mucho que esté aquí OKDIARIO, porque tiene una sección que es OKMOTOR, y es que entre todos tenemos que reivindicar el motor en toda su dimensión, el motor en la parte de venta y distribución de coches, de la fabricación, de todos los servicios alrededor de esta palabra motor, que genera tanto en la economía española, tanto en el empleo. Yo creo que la grandeza del Congreso es reivindicar el motor entre todos.

P: ¿Qué mensaje crees que debe salir de este Congreso Faconauto 2026 para el sector del automóvil?

R: Tenemos que empezar a dejar al cliente que sea él quien elija cómo moverse, con quién moverse y en qué tipo de modelo y de energía. Pienso que hay una propuesta de electrificación muy importante que tenemos que acompañar, pero creo que hay clientes que también quieren seguir llevando un coche de combustión y hay que dejar la libertad, pero también libertad para que se muevan, para tener un coche privado.

No estamos de acuerdo en todas esas políticas que se puedan hacer en contra del vehículo privado. El vehículo privado no puede ser sustituido por ningún modelo de micromovilidad, son movilidades diferentes para tipos de trayectos diferentes de un mismo cliente. Entonces queremos que todo sea un abanico de posibilidades para el cliente, que él elija, pero que no se ataque al vehículo privado.

P: ¿En qué momento se encuentra el sector?

R: Nosotros creemos que para reeditar un crecimiento en el 2026 como el del 2025, tienen que darse unas mismas condiciones de tener ayudas de estímulo a la demanda, porque es al cliente al que tenemos que empujar. Necesitamos que el Plan Auto + para el vehículo eléctrico, que es retroactivo desde el 1 de enero, vaya calando en los clientes que quieran comprar un coche eléctrico, pero necesitamos un plan de renovación, que nos gustaría que fuera a nivel nacional, el que dice la Ley de Movilidad Sostenible, pero mientras tanto estamos trabajándolo con las comunidades autónomas.

Hay dos planes de renovación para cualquier tecnología en España, en Galicia y en La Rioja. Por poner un dato, el mercado en febrero a nivel nacional creció un 7,4%, mientras que en Galicia y en La Rioja ha sido más de un 30%.

P: Respecto a las ayudas a la compra de coches, ¿qué opinas y cuándo se podrían poner en marcha?

R: Lo importante es el mensaje para un cliente. Aunque es retroactivo desde el 1 de enero, todavía no tenemos una visibilidad de cuándo se va a poder abrir el sistema en el Ministerio para que los clientes ya puedan grabar su petición de ayuda. Eso es un tema que nos preocupa porque queremos que sea cuanto antes. Estamos trabajando con el Ministerio y ojalá pueda estar a finales de marzo, principios de abril. Eso sería al menos lo que nosotros trabajamos. A ver si lo conseguimos.

Necesitamos imperativamente que se reedite también la deducción del 15% para particulares que compran un vehículo eléctrico. Se tiene que llevar al Parlamento todas las medidas de la automoción aisladas y no dentro de un decreto que nada tiene que ver con la automoción, pero que, por otros motivos políticos ajenos a nosotros, desde luego no se ha puesto una medida encima de la mesa, como es esa ayuda fiscal tan demandada por todo el sector.

P: ¿Qué valoración tienes de la llegada de estos nuevos actores al mercado?

R: Para Faconauto, la llegada al sector del automóvil en España de las marcas chinas ha sido una buenísima noticia. Lo primero, porque han venido a ayudar a los concesionarios a diversificar su oferta en un momento donde había una tensión y una presión en algunas marcas que no estaban llegando a la rentabilidad e incluso estaban en pérdidas, con lo cual creo que han venido a salvar empresarialmente a algunos grupos de concesionarios.

También han colaborado para que los grupos sean más grandes y adquieran escala. En este periodo de tanta inversión necesaria, necesitan tener más capacidad financiera y creo que el hecho de tener marcas chinas les ha ayudado.

Con esto ha ganado el cliente porque tiene una oferta de productos mayor y de todos los estándares de calidad, igual que los europeos, pasando los mismos test, y luego gana el mercado, porque esas 110.000 unidades de más que han aportado las marcas chinas lo que vienen a hacer es, llamémosle así, el pastel más grande. Con lo cual eso es una buenísima noticia, porque siempre decimos que un mercado grande, un mercado fuerte, hace una industria fuerte y España es un hub industrial. Si queremos realmente fortalecerlo, lo que podemos hacer por nuestra parte, desde luego, es fortalecer el mercado.

P: ¿Cuál es la situación actual de la electrificación en España?

R: En España, en 2025, confluyeron una serie de cosas para que pudiéramos incluso doblar la electrificación. Algunos clientes ya empezaron a cobrar el plan Moves y hay más puntos de recarga.

Los coches también. Nuestras marcas han traído gama más asequible en precio y también con autonomías mayores, que son un poco los quitamiedos de los clientes que siempre hemos reivindicado nosotros para seguir creciendo. Pues hay que seguir quitando esos miedos o poniendo en marcha esos quitamiedos, lo que no queremos son mensajes confusos.

Con lo cual, entre esto y las medidas del Plan de Auto 2030, que lideró Anfac con el Ministerio de Industria, hay muchas pistas para apoyar el vehículo eléctrico, como es el I+D, como es la fiscalidad. En fin, yo creo que el plan está; lo que hay que hacer es ejecutarlo.

P: ¿Qué podemos esperar de este año 2026 en el sector del automóvil?

R: Nosotros entendemos que la previsión de ventas está en torno a 1,25 millones de unidades, aunque siempre nos oiréis hablar en Faconauto que ambicionamos 1,3 millones, que es donde deberíamos estar para recuperar los mercados que hemos tenido en nuestro país. En cuanto a la electrificación, creemos que deberíamos pasar el 30% del porcentaje de electrificación y ojalá lleguemos al 33%. Si las políticas públicas son acertadas porque están cerca de los clientes y no alejadas de ellos, creo que somos capaces de conseguirlo.

P: ¿Qué conclusión sacas de este Congreso Faconauto 2026?

R: Bueno, pues que yo creo que se está convirtiendo en la gran cita del automóvil. Todos los concesionarios, las marcas, las empresas, la prensa, los sindicatos, las asociaciones, nos lo hemos apropiado como nuestro, como nuestra fiesta. Y todos colaboramos para que se vea que todo el ecosistema trabaja muy alineado con los mismos objetivos y que merece la pena escuchar nuestra voz.