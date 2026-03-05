El Women’s Worldwide Car of the Year (WWCOTY), una organización internacional formada por mujeres periodistas del motor de 55 países, ha reunido este jueves en Madrid, en el marco del Congreso Faconauto, a los máximos representantes del sector para reivindicar el papel de la mujer en la automoción.

Durante el debate se han analizado los retos que afronta la automoción en un momento de transformación marcada por la electrificación del parque, el endurecimiento regulatorio en Europa, la llegada de nuevos actores internacionales al mercado y el impacto de estos cambios en la competitividad de una industria estratégica para la economía.

El encuentro ha contado con la participación de Clíodhna Lyons, vicepresidenta de producto de Nissan AMIEO; Leopoldo Satrústegui, presidente de Hyundai Motor España; Erdem Kizildere, director general de Renault y Alpine España; Francesco Colonnese, vicepresidente de Omoda & Jaecoo Iberia; y Arancha García, directora del Área Industrial y Medio Ambiente de ANFAC. La moderación ha corrido a cargo de Marta García, presidenta ejecutiva del WWCOTY.

Clíodhna Lyons, vicepresidenta de producto de Nissan AMIEO, ha destacado que «la electrificación es el camino, pero el ritmo lo marcará el consumidor». «Para avanzar necesitamos reglas claras y un enfoque holístico que incluya infraestructura, energía y estabilidad regulatoria», ha añadido.

«La automoción ofrece oportunidades en muchos ámbitos, desde la ingeniería hasta el diseño o el marketing. Como industria tenemos que explicar mejor ese potencial y acercarlo a las nuevas generaciones para eliminar prejuicios y atraer más talento femenino», ha señalado.

El presidente de Hyundai Motor España, Leopoldo Satrústegui, ha destacado durante su intervención que «los fabricantes estamos haciendo un gran esfuerzo para avanzar en la electrificación, pero el mercado necesita certidumbre. Contar con planes de ayudas estables y accesibles es clave para impulsar la demanda».

Aprovechando que estamos en la Semana Internacional de la Mujer, Polo Satrústegui ha dicho que «la presencia de mujeres aporta diversidad y nuevas formas de abordar los problemas, algo fundamental en un sector que está cambiando rápidamente. Hemos avanzado mucho, pero todavía queda camino por recorrer, especialmente en los puestos técnicos y directivos».

Por su parte, Erdem Kizildere, director general de Renault y Alpine España, ha señalado que «estamos viviendo un cambio tecnológico de gran magnitud. La transición hacia la electrificación no será homogénea en todos los mercados, por lo que es fundamental ofrecer a los clientes distintas tecnologías que respondan a sus necesidades».

El vicepresidente de Omoda & Jaecoo Iberia, Francesco Colonnese, explicó que «la electrificación es un destino inevitable y la industria ha invertido miles de millones para prepararse. Para que esa transición avance es fundamental contar con reglas claras y un marco competitivo estable».

Asímismo ha destacado que «la participación de la mujer en la automoción está creciendo, pero aún faltan referentes en áreas como la ingeniería o la tecnología. Iniciativas como este foro ayudan a visibilizar esas oportunidades y a atraer nuevas vocaciones».

La mujer en el sector de la automoción

Durante el debate, los dirigentes reclamaron normas claras y apuntaron a la necesidad de planes de ayuda comunitarios.

Asimismo, Arancha García, directora del Área Industrial y Medio Ambiente de ANFAC, ha señalado que «la automoción afronta una transformación tecnológica profunda que exige políticas industriales claras y señales regulatorias que den confianza tanto a las empresas como a los consumidores. Hace falta también que los equipos sean más diversos para generar más innovación y creatividad, algo fundamental en un momento en el que la automoción afronta una transformación tecnológica e industrial sin precedentes».

Marta García, presidenta ejecutiva del WWCOTY y moderadora del encuentro, señaló que «la automoción vive uno de los momentos más complejos de su historia, marcado por la transformación tecnológica, la descarbonización y los cambios en el mercado. En este proceso, la visión de la mujer también juega un papel cada vez más relevante».

La cita fue también el escenario de la ceremonia de entrega de los Premios Women’s Worldwide Car of the Year 2026, otorgados por el jurado internacional formado por 86 periodistas especializadas del motor procedentes de todo el mundo. Estos galardones reconocen cada año a los mejores coches del mercado por su diseño, seguridad, eficiencia, innovación tecnológica y capacidad para responder a las necesidades reales de los conductores.