Gafas de conducción nocturna: para qué sirven, cómo son y tipos

En la actualidad, existen afortunadamente un sinfín elementos que nos ayudan a conseguir una buena seguridad vial al volante. Las gafas de conducción nocturna es un claro ejemplo de ello. Por eso, en las próximas líneas os hablaremos de ellas, de sus distintas funcionalidades, para qué sirven y dónde podemos conseguirlas, además de su precio y explicar si son -o no- legales.

Qué son las gafas de conducción nocturna

Las gafas de conducción nocturna es un elemento diseñado exclusivamente para mejorar la visibilidad de los usuarios en el momento de conducir de noche o con poca luz. En condiciones normales, poseen lentes de color amarillo o ámbar con un recubrimiento antirreflejo, que nos ayudarán en todo momento a reducir el deslumbramiento de los faros de otros vehículos, tanto a nivel de luces LED o distintos reflejos de la carrera.

¿Cuál es su objetivo principal? Pues bien, es aumentar el contraste y la percepción de profundidad para que las distintas señales, obstáculo o líneas de las carreteras se vean mucho más claros para cierto número de conductores. Sin embargo, los expertos señalan que no mejoran realmente la visión nocturna y, en algunos casos, pueden incluso reducir la cantidad de luz que llega al ojo, por lo que su beneficio depende de cada persona y situación. Por ello, es aconsejable que las pruebes antes de adquirirlas definitivamente.

Cómo son y para qué sirven

Tal y como hemos explicado líneas atrás, este tipo de lentes, generalmente, poseen cristales de color amarillo o ámbar, e incluso hay veces que son polarizadas y con recubrimiento antirreflejo, montadas sobre una ligera montura y envolvente para cubrir el campo de visión. Además de estar diseñadas para reducir los deslumbramientos de los faros de otros coches, las luces LED o los reflejos de la carretera, también hacen que aumente el contraste visual. ¿Cuándo se utilizan principalmente? Pues bien, se suele  conducir con ellas de noche, al amanecer, al atardecer o con niebla ligera, con el objetivo de hacer la conducción más cómoda para los ojos y disminuir la fatiga visual.

Qué tipo de gafas ayudan a conducir de noche

Actualmente, existen varios tipos de gafas que nos pueden ayudar a conducir mucho mejor y con mayor comodidad en horario nocturno o en condiciones climatológicas adversas. La primera que vamos a citar son las gafas con lentes amarillas o ámbar: estas aumentan el contraste y pueden ayudar a percibir mejor las señales y líneas de la carretera.

Por otro lado, tenemos las gafas con recubrimiento antirreflejo, las cuales reducen los reflejos, tal y como su propio nombre indica, y el deslumbramiento de los faros de otros coches. Asimismo, también existen las graduadas con tratamiento antirreflejante, que son recomendadas principalmente para las personas que tiene problemas de visión, y les ayduará a conseguir una claridad visual mucho más profunda y efectiva.

