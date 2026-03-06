Congreso Faconauto 2026, los sectores que mueven el motor opinan

El Congreso Faconauto 2026 ha servido como escenario para analizar el momento que atraviesa el sector de la automoción en España, en el que la electrificación, la irrupción de la inteligencia artificial, la llegada de nuevos actores al mercado y los cambios regulatorios han sido los principales protagonistas.

Un evento que ha reunido a más de 2.000 profesionales del sector y 70 empresas patrocinadoras, como BCA España, Cox Automotive, Cetelem, Repsol, BBVA Consumer Finance, Ifema Madrid, Enterprise Mobility, Sabadell Consumer, Caixabank P&C, Mapfre, Tilo y Santander Consumer Bank.

Patrocinadores para los que la colaboración y la coordinación entre actores es esencial para garantizar un sector sólido y eficiente con el foco puesto en la electrificación y la transición hacia vehículos menos contaminantes, que consideran necesario facilitar el acceso a ayudas para vehículos con el objetivo de renovar el parque y permitir que los clientes, especialmente los jóvenes, puedan beneficiarse de incentivos fiscales y financieros.

Paralelamente, subrayan la importancia de simplificar la experiencia del cliente, ofreciendo procesos de adquisición y financiación claros, así como modelos de renting que reduzcan riesgos e incertidumbre económica.

El año 2026 se perfila como un periodo de moderado crecimiento, continuando la tendencia positiva iniciada en 2025. Los expertos consultados por este diario prevén estabilidad en las matriculaciones y una evolución sostenida del mercado, con resultados favorables para concesionarios y clientes. Sin embargo, destacan que este crecimiento dependerá de condiciones estables, sin grandes impactos geopolíticos que puedan afectar a la economía, los precios de la energía o los tipos de interés.

La digitalización y el uso de herramientas data-driven se identifican como factores estratégicos para mejorar la eficiencia de los concesionarios y la experiencia del cliente. La capacidad de integrar tecnología, alianzas con proveedores y marcas de confianza, así como soluciones financieras adaptadas, se considera crucial para competir en un mercado en transformación.

Congreso Faconauto 2026

En este contexto, los grupos de concesionarios y los bancos asociados enfatizan en el Congreso de Faconauto la necesidad de resiliencia inteligente, entendida como la capacidad de adaptarse al cambio y mantener la rentabilidad mientras se incorporan nuevas tecnologías. La digitalización, la electrificación y la movilidad conectada son los desafíos cruciales del sector, junto con la reducción de emisiones y el fortalecimiento del tejido industrial europeo.

Por último, destacan la importancia de la confianza del consumidor, la transparencia regulatoria y la estabilidad de las políticas públicas como elementos determinantes para tomar decisiones de compra. La profesionalización del sector, la unión entre actores y la apuesta por soluciones innovadoras constituyen la base para que 2026 sea un año de oportunidades, consolidando la posición de España como un hub industrial y de movilidad competitivo a nivel europeo.

El Congreso Faconauto 2026 confirma, así, que el sector se enfrenta a un periodo de transformación estratégica, donde la colaboración, la innovación y la orientación al cliente serán determinantes para mantener la competitividad y generar valor para toda la cadena de la automoción.