Giro en el carnet de conducir: el nuevo cambio que va a revolucionar la forma de aprender en España

Desde hace décadas, el proceso para sacarse el carnet de conducir en España es exactamente el mismo: examen teórico, prueba práctica y libertad total para ponerse al volante. Sin embargo, cada vez son más las voces que reclaman un sistema diferente que podría cambiar por completo el panorama actual. Según datos de la DGT, el 73% de los fallecidos en accidentes de tráfico son menores de 25 años, y los expertos advierten de la falta de experiencia como una de las principales causas de la siniestralidad vial.

En este contexto, los expertos proponen un permiso de conducción gradual que vaya ampliando libertades a medida que el conductor acumula experiencia al volante. Es decir, a diferencia del modelo actual, este sistema se basa en varias fases; por ejemplo, en la primera, tras aprobar el examen práctico, el conductor sólo puede circular acompañada por un adulto con experiencia acreditada. En países como Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos y Canadá lleva años funcionando, y ahora está empezando a abrirse camino en Europa.

Giro en el carnet de conducir en España

En el año 2024, España tuvo una tasa de 37 personas fallecidas por millón de habitantes (mismo valor que en 2019), situándose por debajo de la media europea (44) y ocupando el 10º lugar en el ranking de países, solamente por detrás de Suecia (20), Malta (21), Dinamarca (24), Luxemburgo (27), Finlandia (31), Países Bajos (31), Irlanda (32), Eslovenia (32) y Alemania (33).

Los mayores incrementos se registraron en Andalucía, con 48 fallecidos más; en la Región de Murcia, con 22 fallecidos más; y en la Comunidad Foral de Navarra, con 10 fallecidos más. Por el contrario, se produjeron descensos en 10 comunidades autónomas. Los mayores descensos se registraron en Cataluña, con 32 fallecidos menos; en Extremadura, con 26 menos; y en Castilla-La Mancha, con 17 menos.

Con el propósito de reducir la siniestralidad en las carreteras, el permiso de conducción gradual se basa en las siguientes fases:

En la primera fase, el aspirante sólo tiene permiso para circular acompañado por un adulto con experiencia que no tenga sanciones graves o muy graves en su historial. Este periodo podría durar entre seis y doce meses. En la segunda fase, también conocida como etapa intermedia, el conductor ya puede ponerse al volante solo, pero con algunas restricciones. Las limitaciones se suelen centrar en el transporte de pasajeros de la misma edad y la conducción nocturna, dos variables que aumentan significativamente el riesgo de accidentes. Finalmente, tras superar las fases anteriores sin siniestros ni infracciones, se obtiene el carnet de conducir definitivo en España.

Examen teórico con vídeo

El carnet de conducir en España está experimentado grandes cambios, y uno de los objetivos de la DGT es reducir el aprendizaje memorístico y dar más importancia al aprendizaje basado en situaciones reales. Para ello, se añadirán vídeos en el examen teórico, tras los cuales los alumnos deberán responder a una pregunta sobre dicha situación. De esta manera, será posible comprobar si han interiorizado los principios básicos de la conducción segura y tienen los conocimientos necesarios para ponerse al volante. Este enfoque, que ya se ha implantado en Finlandia, Francia o Alemania, busca priorizar la toma de decisiones y la capacidad de anticipación.

El nuevo permiso de la Unión Europea

En octubre de 2025, el Parlamento Europeo dio luz verde a las primeras medidas para homogeneizar el carnet de conducir en los países miembro con el objetivo de mejorar la seguridad vial. El permiso será válido por 15 años y los conductores noveles tendrán un periodo de prueba de, al menos, dos años. Asimismo, si se retira el carnet en un país de la UE por pérdida de puntos, será aplicable en el resto.

Todo apunta a que podría estar en vigor en 2028, u una de las principales novedades es que permitirá obtener el permiso a los menores de 17 años, aunque deberán ir acompañados por un conductor con experiencia hasta que cumplan los 18 años. El acompañante deberá cumplir las siguientes condiciones: tener más de 24 años y al menos cinco años de experiencia con el carnet B, así como un historial limpio de sanciones graves y muy graves en los últimos cinco años.

Requisitos

Además de los requisitos específicos de cada permiso, existen unos requisitos generales para todos los permisos que se deben cumplir. Es necesario residir en España. Si perteneces a un Estado miembro de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o bien existe un acuerdo bilateral entre España y tu país y posees un permiso de conducir, no necesitas la obtención de uno nuevo, ya que puedes canjear el que ya tienes.

También es necesario no estar privado por resolución judicial del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores, ni hallarse sometido a suspensión o intervención administrativa. Recuerda que la bolsa de puntos de tu permiso es común a todas las licencias que tengas. Además, es necesario reunir las aptitudes psicofísicas requeridas en relación con la clase de licencia que solicites. No obstante, también es posible obtener una licencia o permiso especial si se padece alguna incapacidad.