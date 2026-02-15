Adiós a los 120 km por hora: cambia el límite en esta autopista y podrás ir a 150

La velocidad máxima permitida siempre ha sido un tema controvertido. Las autoridades tratan de buscar el equilibrio entre eficiencia y seguridad, y en este contexto surgen propuestas como la del Gobierno de la República Checa, pionero al permitir que los conductores alcancen los 150 km/h en un tramo de autopista. La medida se aplicará en un tramo de 50 kilómetros de la autopista D3, que conecta Praga con Linz (Austria), ubicado entre las localidades de České Budějovice y Tábor, y forma parte de un proyecto piloto con señalización variable para garantizar la seguridad.

Estos paneles adaptan el límite de velocidad en función de la visibilidad, la densidad del tráfico y la visibilidad. Por lo tanto, los conductores sólo podrán circular a 150 km/h con buen tiempo y tráfico ligero; en condiciones adversas, como lluvia o niebla, el límite vuelve automáticamente a 130 km/h. Gracias a este proyecto, las autoridades checas podrán evaluar la eficiencia del tráfico. El ministro de Transportes, Martin Kupka, lo ha explicado así en ČT24: «queremos evaluar cómo acepta la población el aumento del límite y si se producirá un aumento en la tasa de accidentes».

La autopista en la que podrás ir a 150 km/h

La Unión Europea permite que cada Estado miembro fije sus propios límites de velocidad. En España, Portugal y Bélgica, la velocidad máxima permitida es de 120 km/h, mientras que en Italia, Francia, Grecia, Austria y República Checa asciende a 130 km/h. Por su parte, Polonia establece un límite de 140 km/h.

En este contexto, el objetivo del Gobierno checo es evaluar la eficacia de la medida que permite circular a 150 km/h y su impacto en la seguridad vial antes de extenderla a otros tramos de autopista. Las vías contempladas para una futura ampliación incluyen: la autopista D1 hacia Ostrava y la autopista D11 cerca de Hradec Králové. El proyecto tiene un coste estimado de 2,2 millones de euros e incluye controles exhaustivos para evitar que aumente el número de accidentes.

Circular superando el límite de velocidad o en condiciones adversas supone una infracción grave y, por ende, conlleva una multa económica y la pérdida de puntos del carnet. Por ello, se recomienda a los conductores: prestar atención a la señalización variable y no superar 130 km/h si las condiciones climáticas o el tráfico son desfavorables.

Política en España

En España, el subdirector general de Gestión de la Movilidad y Tecnología de la DGT, Francisco José Ruiz Boada, señala que «la velocidad inadecuada es el tercer factor concurrente más habitual en los siniestros de tráfico, especialmente, en aquellos con víctimas mortales. En 2024, con datos a 24 horas dentro del ámbito DGT, se registraron 239 siniestros mortales en los que este factor estuvo presente».

Contrario al planteamiento del Gobierno checo de ampliar el límite a 150 km/h en algunos tramos de autopista, la DGT está rebajando la velocidad máxima a 100 km/h en cada vez más tramos de autopistas y autovías. El organismo dirigido por Pere Navarro está evaluado diferentes tramos y, cuando considera que el riesgo es elevado, reduce el límite a 100 km/h.

En la AG-55 entre La Coruña y Carballo, la DGT ha establecido una reducción permanente a 100 km/h en varios segmentos, especialmente en zonas con baja visibilidad y pendientes. La medida va acompañada de radares de tramo. Mientras, en la AP-8, en Guipúzcoa, se están implantando de manera progresiva de hasta seis tramos limitados a 100 km/h.

La AP-7 es un vaso distinto, ya que aquí se aplica el conocido como «límite de velocidad dinámico», que varía según las condiciones de circulación de la vía, incluyendo la presencia de accidentes y meteorología adversa. La adaptación dinámica se puede implementar mediante señalización fija acompañada de paneles informativos que establezcan límites circunstanciales en días y horarios predeterminados según los patrones de tráfico recurrentes, o a través de sistemas ITS de señalización variable conectados en tiempo real con el Centro de Gestión de Tráfico.

Finalmente, la DGT recuerda que «la velocidad excesiva o inadecuada ejerce una influencia muy negativa sobre tus capacidades para conducir y te expone con mucha facilidad a situaciones de alto riesgo. La probabilidad de morir o sufrir lesiones graves permanentes es mucho mayor en un accidente con velocidad excesiva que en otro con una velocidad más moderada. Esto sucede independientemente de si la causa última del accidente ha sido o no el exceso de velocidad.

Uno de los efectos negativos más destacados que tiene la velocidad es que afecta al proceso de percepción visual del conductor. Provoca el llamado efecto túnel, reduciendo la capacidad de anticipación y favoreciendo la aparición de la fatiga, la agresividad y las distracciones. A medida que aumentas la velocidad, disminuye la amplitud de tu campo visual útil. Este es el llamado efecto túnel, que te impide apreciar cualquier peligro en los laterales de la carretera, lo que es especialmente peligroso en las intersecciones. Se podría decir que las imágenes laterales pasan a tal velocidad que el ojo es incapaz de captarlas y sólo ves con nitidez el centro de la imagen».