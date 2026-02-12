Giro en las etiquetas de coches: llega la pegatina ‘Made in Europe’ y estos son los vehículos que tendrán que llevarla

La industria automovilística europea está atravesando un momento decisivo debido a la presión regulatoria, la electrificación y la fuerte competencia internacional. En este contexto, los máximos responsables de dos de los mayores grupos del continente (Volkswagen y Stellantis) han lanzado una propuesta que se ha situado en el foco del debate público: la pegatina «Made in Europe». El objetivo es proteger la capacidad industrial del Viejo Continente. De lo contrario, se convertirá en un «mercado para fabricantes extranjeros».

Los consejeros delegados de Volkswagen, Oliver Blume, y de Stellantis, Antonio Filosa, han firmado una carta abierta en la que reivindican la creación de una estrategia «Made in Europe» en el marco de una «nueva era de competición geopolítica». La iniciativa incluye la implantación de una etiqueta específica para los vehículos que cumplan determinados criterios de producción comunitaria y la concesión de incentivos y ventajas regulatorias para quienes fabriquen en suelo europeo.

Nueva pegatina ‘Made in Europe’

Blume y Filosa señalan cuatro grandes categorías de requisitos que garantizarían que los elementos clave de la cadena de valor se produzcan en territorio comunitario:

La producción del vehículo, incluyendo fabricación, montaje e incluso actividades de investigación y desarrollo.

El sistema de propulsión eléctrica.

Las celdas de batería.

Determinados componentes electrónicos estratégicos.

Bonificaciones de CO₂ y ventajas competitivas

Uno de los puntos más relevantes de la propuesta es que los vehículos eléctricos que cumplan los criterios «Made in Europe» puedan beneficiarse de una bonificación de CO₂. «Los fabricantes que mantienen la mayor parte de su producción en Europa deben recibir un apoyo que, al menos, compense los costes adicionales asociados a la localización», defienden.

Además de la bonificación de emisiones, proponen que estos vehículos puedan optar a incentivos nacionales a la compra, acceso preferente a contratos públicos y subvenciones específicas en el ámbito de baterías. El objetivo es proteger el empleo industrial europeo y fomentar nuevas inversiones en el continente.

Competencia creciente desde China

El trasfondo de la propuesta es la creciente competencia de fabricantes chinos, que están incrementando su presencia en el mercado europeo con vehículos eléctricos a precios competitivos.

Según los datos suministrados a Servimedia por la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Reparación (Ganvam) y la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto), en 2025 se matricularon un total de 106.986 coches de origen chino en España, lo que supone un 125% más que en 2024.

«Las marcas chinas se han posicionado en el mercado español con una oferta que se caracteriza por un producto con un equipamiento y tecnología avanzada a precios muy competitivos. España se ha convertido en uno de los países europeos más receptivos para los vehículos chinos, con alrededor de un 9,5% de cuota de mercado -el doble que la media europea-, y en el que seis fabricantes concentran más del 94% de las ventas: MG, BYD, Omoda, Jaecoo, Ebro y Leapmotor», destaca Tania Puche, directora de comunicación de Ganvam.

En 2025, destacó especialmente la hispanochina Ebro, que en 2024 apenas matriculó 29 vehículos y en 2025 vendió 12.459 turismos. Sin embargoe, el líder absoluto entre los vehículos de origen chino es MG, que matriculó 45.163 unidades, un 46,8% más que en 2024. Este 2026, Changan, Exlantix, Geely, GWM (Great Wall Motor) y Lepas son las cinco marcas chinas que preparan su desembarco en España.

Para Blume y Filosa, la cuestión trasciende el sector del automóvil. «El comercio, la tecnología y las capacidades industriales se están movilizando más que nunca al servicio de los intereses nacionales», advierten. En este contexto, sostienen que una estrategia «Made in Europe» bien diseñada podría fortalecer la autonomía estratégica del continente.

Ventas de turismos electrificados en 2025

Las ventas de vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables, comprendiendo turismos, cuadriciclos, vehículos comerciales e industriales y autobuses) cierran 2025 con 245.629 unidades vendidas, un aumento del 96,2% respecto a 2024.

Diciembre ha registrado 26.041 nuevas unidades, con un crecimiento del 96,2% respecto al mismo mes del año anterior y estas ventas representan el 21,34% del mercado total. El mercado, en 2025, ha duplicado las ventas respecto al 2024 y los vehículos electrificados suponen el 17,9% del total vendido, casi 8 puntos porcentuales más que 2024.

En relación a 2026, José López-Tafall, director general de Anfac, espera que «España continúe avanzando en la movilidad de bajas y cero emisiones. Así lo hemos plasmado en el Plan España Auto 2030 que no es otra cosa que una hoja de ruta para elevar las ventas de vehículos electrificados al mismo tiempo que se fortalece la competitividad de la industria española de automoción que continúa siendo el segundo fabricante europeo y el noveno mundial. El Plan potencia la flexibilidad y pretende ser un vehículo para la atracción de inversiones a nuestro país para continuar afianzando la transformación de nuestras plantas hacia la fabricación de vehículos con enchufe; al mismo tiempo que se acompaña con la colaboración pública tanto estatal como autonómica a la industria de componentes en dicha transformación».