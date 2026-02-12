Kia prevé aumentar sus ventas un 15% en 2026 hasta alcanzar las 65.000 unidades matriculadas en España. Un crecimiento que el fabricante automovilístico coreano espera gracias a los nuevos lanzamientos como el EV2 o el EV5, así como otros modelos que llegaron al final de 2025 pero que no han tenido tiempo para madurar en el mercado y el inicio de la comercialización de los vehículos comerciales de la marca. Con estas cifras, Kia no espera verse afectado por los competidores nuevos, procedentes de China, que llegarán este año al mercado español.

Así lo ha anunciado el director general de Kia España, Eduardo Dívar, en la presentación de resultados de la marca, a la que ha acudido este diario, en la que ha anticipado un crecimiento de las ventas este año en comparación con 2025, ejercicio en el que el fabricante automovilístico comercializó 56.694 unidades comercializadas, lo que supone un retroceso del 1% respecto al mismo periodo del año anterior.

Por canales, Kia comercializó 33.547 unidades en España a particulares, con una cuota de mercado del 6,5%, terminando como tercera marca en este sector. Igualmente, la marca del grupo Hyundai cerró 14.074 operaciones a empresas hasta alcanzar una cuota del 3,5%, mientras que las ventas de rent a car alcanzaron las 9.073 unidades, con una cuota del 5,3%.

Kia aumentará sus ventas en 2026

La compañía aspira a aumentar en torno al 60% sus ventas en vehículos electrificados, hasta las 13.070 unidades, en comparación con las 8.085 que se anotó en 2024, lo que supone un 20% de cuota en el mercado electrificado en España. Igualmente, espera progresar en sus ventas de coches híbridos hasta las 20.800 unidades, que supondrían aumentar sus datos por encima del 10%.

Mientras, respecto a los modelos de combustión, Kia estima un crecimiento más leve en sus modelos con este tipo de motorizaciones hasta alcanzar las 31.100 unidades, cifras muy similares a las de 2025, periodo que cerró con 30.500 unidades.

De cara al 2026, la firma surcoreana ambiciona buenos resultados fruto de la llegada en 2026 de nuevos modelos a sus concesionarios como el Kia EV5 -el primero en llegar en el primer trimestre-, así como la llegada de Kia K2, Kia EV2 y Kia Seltos. Igualmente, la firma espera que sus propuestas lanzadas en la última parte del 2025, como los EV4 hatchback y fastback las versiones facelift de Sportage y Stonic y su gama de PBVS cargo y passenger ofrencan buenos resultados que impulsen el objetivo final de la marca.

Respecto a las ayudas, hasta seis modelos de la marca se podrán beneficiar de algún tipo de ayuda del nuevo Plan Auto +, aunque sólo los nuevos EV2 y EV4, fabricados en Zilina (Eslovaquia), tendrán la subvención completa de 4.500 euros en el momento de la compra. Los modelos EV3, EV5, EV6 y PV5 recibirán, en cambio, una ayuda menor ya que su producción no es 100% europea, si bien la marca ha adelantado este miércoles que completará el descuento al cliente hasta llegar al tope de los 4.500 euros.

«Quien no tenga el 100% de la ayuda, le daríamos la diferencia como descuento de la marca. Pero lo que esperamos es que las ayudas lleguen cuanto antes y que no haya que adelantar el dinero por vía financiación», ha expresado el director general de Kia España, Eduardo Dívar.