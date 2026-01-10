El nuevo Stonic redefine el crossover urbano con diseño, tecnología y precio competitivo

El Kia Stonic afronta una nueva etapa con una actualización profunda que refuerza su personalidad y lo posiciona como uno de los crossovers urbanos más completos del mercado. Este facelift no se limita a actualizar detalles: revisa su diseño, eleva la experiencia digital a bordo y adapta su gama mecánica a las necesidades reales de los conductores europeos.

Una imagen más madura y reconocible

La evolución estética del Stonic se percibe desde el primer vistazo. El modelo adopta rasgos claros del lenguaje de diseño «Opposites United», con una presencia más segura y contemporánea. El frontal gana carácter gracias a una nueva firma luminosa inspirada en el concepto Star Map, que aporta mayor sofisticación visual y refuerza la identidad nocturna del vehículo.

Los parachoques se rediseñan para ofrecer un aspecto más limpio y estructurado, mientras que la parte trasera estrena ópticas y un portón actualizado que aporta mayor sensación de anchura. Aunque mantiene su agilidad urbana, el Stonic crece ligeramente en longitud, un ajuste sutil que mejora su proporción sin penalizar la maniobrabilidad.

La personalización sigue siendo uno de sus grandes atractivos. Nuevas llantas de 16 y 17 pulgadas –con diseños específicos para el acabado GT-Line– y una paleta cromática renovada, con tonos como Adventurous Green o Yacht Blue, permiten adaptar el coche a estilos muy distintos.

Mecánicas eficientes para el día a día

El nuevo Stonic apuesta por una oferta de motores sencilla y bien alineada con el momento actual. El bloque gasolina 1.0 T-GDI de 100 CV se consolida como una opción equilibrada para el uso cotidiano, mientras que la variante mild-hybrid (MHEV) de 115 CV añade un plus de eficiencia y respuesta sin complicaciones.

Ambas versiones pueden asociarse a un cambio manual de seis marchas, y en el caso del MHEV también a una transmisión automática de doble embrague de siete velocidades. Una combinación que refuerza el papel del Stonic como coche de transición, pensado para quienes buscan eficiencia sin dar todavía el salto a la electrificación total.

Un interior que juega en otra liga

Uno de los avances más notables llega al abrir la puerta. El habitáculo da un salto cualitativo con la incorporación de una doble pantalla panorámica de 12,3 pulgadas, una configuración poco habitual en el segmento B. Instrumentación digital e infoentretenimiento se integran en un mismo conjunto visual, mejorando la lectura y la experiencia de uso.

La consola central y el salpicadero se han revisado para ofrecer un entorno más limpio y moderno, con una interfaz táctil que permite gestionar climatización y funciones multimedia de forma intuitiva. Detalles como los puertos USB-C, la conectividad inalámbrica para smartphones o la iluminación ambiental contribuyen a una sensación de mayor calidad percibida.

Conectado a la vida digital

El Stonic refuerza su perfil tecnológico con Kia Connect, que permite acceder a servicios en la nube, información del vehículo y funciones remotas desde el móvil. A ello se suma la Digital Key, que permite abrir y arrancar el coche mediante smartphone o smartwatch compatible, una solución práctica para un público cada vez más digitalizado.

Seguridad avanzada en formato compacto

En seguridad, el Stonic incorpora un completo paquete de asistencias a la conducción que lo sitúan entre los referentes de su categoría. Sistemas como la asistencia de frenada de emergencia, el control de ángulo muerto, la advertencia de salida segura, el asistente de mantenimiento de carril o la asistencia en carretera aportan un plus de confianza tanto en ciudad como en trayectos interurbanos.

Una propuesta equilibrada para Europa

Con esta actualización, el Stonic se consolida como una alternativa muy sólida dentro del segmento de los crossovers urbanos. Compacto pero bien aprovechado, tecnológico sin ser complejo y con una gama mecánica coherente, responde a las demandas actuales del mercado europeo.

Ya disponible en la red de concesionarios desde 19.190€, el nuevo Stonic demuestra que es posible acceder a diseño, conectividad y seguridad de alto nivel sin salir del segmento B.