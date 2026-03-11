Renovar el carnet de conducir: cómo hacerlo, cuánto cuesta, dónde y cada cuánto tiempo se hace

El permiso de circulación debe ser renovado cada cierto tiempo para cumplir con una serie de obligaciones y requisitos óptimos para ponerse al frente del volante sin la necesidad de ser un peligro en la circulación. Por ello, en las próximas líneas vamos a detallar cómo renovar el permiso, cuánto cuesta, cómo pedir la cita y cada cuánto tiempo hay que hacerlo, entre otros factores. Conoce cómo renovar el carnet de conducir.

Qué se necesita para renovar el carnet de conducir: documentos

En primer lugar, antes de entrar a explicar cómo hacerlo, vamos a dejar claro los documentos necesarios para poder renovar el carnet de conducir sin ningún problema.

DNI o pasaporte

Permiso de circulación actual, es decir, el que está a punto de caducar o está directamente caducado

Informe del reconocimiento médico, que lo pasarás previamente en un Centro de Reconocimiento de Conductores autorizado.

Fotografía tipo carnet, de 32x26mm y un fondo claro

Pago de la tasa

Cómo renovar el carnet de conducir: pasos a seguir

En primer lugar, y tal y como hemos citado líneas atrás, debes acudir hasta un Centro de Reconocimiento de Conductores autorizado para que te evalúen la aptitud psicofísica para conducir. Si todo va bien y pasas la prueba, deberás presentar la documentación oportuna en la DGT y firmar la solicitud de renovación. A continuación, debes de abonar la tasa de renovación, que está en 24 euros, y tramitar la renovación, la cual se hará cargo el centro médico en cuestión o la oficina de la Dirección General de Tráfico. Por último, recibirás un permiso de circulación provisional antes de que te llegue el carnet definitivo por correo.

Cuánto cuesta

Este punto, seguramente, es el que más le interese a aquellos conductores que deben renovar el carnet próximamente. Pues bien, la tasa de renovación para renovar el permiso es de 24,58 euros, que serán abonados a la administración de la Dirección General de Tráfico. No obstante, a este cálculo habría que añadirle además el precio del reconocimiento médico obligatorio, que está en torno a los 40 y 80 euros, dependiendo del centro. Es decir, en total serían unos 70-100 euros de forma aproximada. Cabe destacar que las personas mayores de 70 años no pagan la tasa de la DGT, por lo que solo deben pagar el reconocimiento médico.

Dónde renovar el permiso de circulación

Para renovar el carnet de conducir deberás de acudir a dos ubicaciones especializadas y exclusivas que te permitirán seguir con tu carnet de conducir al instante. La primera de ellas es el Centro de Reconocimiento de Conductores autorizados, que son aquellos encargados de realizar el reconocimiento médico y que se tramita directamente la renovación del permiso. En dicho lugar hacen la fotografía y envían directamente la documentación a la Dirección General de Tráfico. Eso sí, si la prueba la pasas sin ninguna incidencia.

Por otro lado tenemos las jefaturas u oficinas de tráfico, que en ellas puedes renovar el permiso de circulación pidiendo antes cita previa y presentando in situ el informe médico y la documentación oportuna.

Cada cuánto hay que renovar el carnet de conducir

La renovación del carnet de conducir en nuestro país dependerá de la edad del conductor y del tipo de permiso que posea, según los datos mostrados por la Dirección General de Tráfico. Por un lado, el carnet de conducir, como el tipo B para coches, se renovará cada 10 años. A partir de esa edad, se disminuirá a cinco años en conductores generales y en tres en profesionales, es decir, los usuarios que cuentan con el C, D…

Cuánto tiempo tengo para renovarlo

Según informa el organismo liderado por Pere Navarro, los usuarios podrán renovar el carnet de conducir hasta tres meses antes de su fecha de caducidad sin perder tiempo de validez. Si el permiso ya ha caducado, también puedes renovarlo en cualquier momento, aunque mientras esté caducado no está permitido conducir. No existe un límite máximo de tiempo para renovarlo, pero es obligatorio hacerlo antes de volver a conducir legalmente, de lo contrario podrías enfrentarte a duras sanciones económicas si eres cazado por los agentes de tráfico.