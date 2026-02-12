Los españoles no dan crédito a la increíble ocurrencia de Pere Navarro, director de la DGT: «Un palo que tenga luz…»

El año 2026 llega cargado de novedades de la mano de la Dirección General de Tráfico (DGT). El 1 de enero entró en vigor la obligatoriedad de la polémica baliza V-16, y ahora el organismo vuelve a situarse en el centro del debate público con una propuesta que no ha dejado a nadie indiferente. El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha planteado la idea de «construir un palo que tenga la luz, el semáforo, una señal y una papelera». Esta declaración se ha realizado en el marco de una jornada sobre «Peatones y seguridad vial» en la que también participó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El bautizado como «tótem urbano» busca reducir el número de obstáculos que actualmente ocupan las aceras de las ciudades: papeleras, paneles informativos, señales verticales, postes de iluminación, báculos de semáforo y otros elementos que dificultan el tránsito peatonal. Lo que propone Pere Navarro es crear un elemento urbano multifunción que integre en un único poste todos estos componentes. Sin embargo, no existe ningún precedente de una integración de este tipo en otras ciudades europeas; sí se pueden encontrar algunos ejemplos de mobiliario urbano multifunción, la propuesta de la DGT ampliaría este concepto a los servicios básicos de calle y la señalización.

Pere Navarro: «Se lo debemos a nuestros mayores»

Durante la jornada, el director del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, Álvaro Gómez, detalló que en 2024 fallecieron 207 peatones en vías urbanas, y el 65 % tenían más de 65 años. En este contexto, durante su intervención, Pere Navarro expresó lo siguiente: «Tenemos que pensar en el peatón como usuario prioritario del espacio público- No podemos seguir llenando las aceras de obstáculos inconexos que obligan a las personas a hacer slalom para caminar».

El plan que contempla la DGT integaría los siguientes elementos en un poste multifuncional: semáforos peatones, postes de señalización vial, papeleras, farolas de alumbrado público, paneles informativos y señales de tráfico.

En cuanto a la reducción a 30 km/h, la velocidad en algunas calles de las ciudades, Navarro ha destacado que «es una revolución». «No éramos conscientes de la trascendencia de la medida, que tiene coste económico 0 y ha sido una auténtica revolución. No todo es inversión ni tecnología y ha sido una de las grandes medidas de transformaciones de la movilidad».

«España yo creo que es el país de Europa en el que más se camina. Cuando me encuentro a algún latinoamericano me dicen «no sois conscientes de lo que supone salir a pasear sin miedo a que te roben, te atraquen o a que te secuestren». Probablemente no somos conscientes de que seamos capaces de salir a pasear tranquilos y relajados», ha concluido Navarro.

Por su parte, la secretaria general de Movilidad Sostenible, Sara Hernández, ha destacado la importancia de «situar al peatón en el centro de la políticas públicas y de seguir avanzando en entornos urbanos más seguros, accesibles y saludables».

El problema del teléfono móvil

El estudio sobre «Comportamiento del peatón en los cruces», presentado por Jesús Barbero Quirós, técnico de estudios cuantitativos de IO Investigación,reveló que uno de cada tres peatones en España reconoce no prestar la debida atención al cruzar un paso señalizado. El informe señala que el 86% de los peatones admite que el uso del móvil afecta a su atención al cruzar, un 38% reconoce cruzar en rojo de manera frecuente u ocasional y un 44% admite hacerlo fuera del paso de peatones.

Pere Navarro (DGT) también ha alertado de los riesgos del mal uso del móvil: «Queremos avisar del mal uso del teléfono móvil. Nos pasó lo mismo con el tema de la somnolencia. Dormimos un 10% menos que la media europea y tenemos un problemón de horarios».

La acción más realizada con el móvil mientras se camina son las llamadas telefónicas (59 por ciento), seguida de leer mensajes (46,5).

En cuanto a la seguridad percibida, los peatones otorgan una valoración media de 7,4 sobre 10 a los pasos de peatones, aunque el 40% considera que la seguridad es mejorable. Por último, el informe destaca que siete de cada diez encuestados se muestran a favor de implantar campañas informativas sobre el uso del móvil al cruzar y casi dos tercios consideran útil sancionar el uso del móvil al cruzar por las calles o avenidas de las ciudades.

«Corremos donde la infraestructura viaria nos lo permite. En entornos urbanos, las personas tienen que ser protagonistas, y los vehículos tienen que adaptarse al peatón. Sin embargo, los pasos de peatones son un ejemplo de que hasta ahora no se ha hecho así», explica Ana Montalbán, secretaria técnica de la Red de Ciudades que Caminan.

En ellos, «es el peatón el que normalmente tiene que descender de la acera y adaptarse a la trayectoria del vehículo. Es el peatón el que interrumpe su trayectoria, o bien porque tiene que esperar a que el semáforo le dé prioridad, o porque no hay un paso cercano y tiene que desplazarse para cruzar».