Muchos conductores en Madrid y el resto de España respiran tranquilos tras haber comprado la nueva baliza V16, pensando que ya cumplen con todo lo necesario ante una emergencia en carretera.

Sin embargo, una reciente intervención de la Guardia Civil de Tráfico ha puesto sobre la mesa un olvido que sale muy caro. Un conductor, que cumplía perfectamente con la señalización luminosa, ha acabado sancionado con 200 euros por un detalle que «está pasando desde hace años»: no contar con los elementos obligatorios para reparar un pinchazo. La DGT avisa de que la baliza no te exime de llevar la rueda o el kit, y las multas pueden acumularse.

El «olvido» de 200 euros: la rueda de repuesto es sagrada

A pesar del tirón mediático de la baliza V16, el Reglamento General de Vehículos es tajante en su Anexo XII. Todo turismo debe contar con un sistema que garantice la movilidad en caso de pinchazo. El error de muchos conductores, especialmente con los coches más modernos, es confiar en que el seguro lo soluciona todo y descuidar lo que hay bajo el suelo del maletero.

Los agentes de Tráfico están intensificando los controles sobre estos repuestos. Si sufres un percance y la Guardia Civil comprueba que no llevas los elementos necesarios, la broma asciende a 200 euros. Teniendo en cuenta que un kit antipinchazos básico cuesta apenas 30 euros, el riesgo económico es totalmente innecesario.

¿Qué debes llevar por ley en tu vehículo?

La normativa permite varias opciones, pero es obligatorio contar con al menos una de estas tres:

Rueda de repuesto completa : la estándar que montaba el vehículo de fábrica.

: la estándar que montaba el vehículo de fábrica. Rueda de uso temporal (galleta): aquella de menor tamaño que solo permite circular a velocidad reducida hasta el taller.

(galleta): aquella de menor tamaño que solo permite circular a velocidad reducida hasta el taller. Sistema alternativo (Kit antipinchazos): muy común hoy en día para ahorrar peso y espacio. Suele incluir un sellador líquido y un compresor de aire.

Si optas por el kit, los expertos recomiendan revisar la fecha de caducidad del líquido sellador, ya que si está pasado, a efectos legales, es como si no llevaras nada.

La temida «doble multa»: hasta 280 euros de sanción

Lo que más preocupa a las autoridades y a los bolsillos de los conductores es la acumulación de infracciones. Según explican los agentes, la sanción por no llevar la baliza V16 (u otros sistemas de preseñalización) y la de carecer de kit antipinchazos son independientes.

En el peor de los casos, si un agente te detiene y comprueba que careces de ambos elementos, podrías enfrentarte a una «receta» conjunta de 280 euros. Aunque en teoría son infracciones leves que no suelen conllevar pérdida de puntos, en situaciones donde se comprometa gravemente la seguridad vial, la sanción podría ser superior. Para los conductores madrileños, el mensaje es claro: revisa el maletero antes de arrancar, porque la baliza sola no te salva de la multa.