El Congreso Faconauto 2026, que ha reunido a los principales actores del sector de la automoción, también ha reservado espacio para abordar uno de los grandes retos de la industria: el impulso del liderazgo femenino en el retail del automóvil.

En este contexto se celebró una mesa de debate que reunió a cuatro destacadas profesionales del sector: Ana Izquierdo, vicepresidenta de Data en Solera; Cristina Méndez, Replacement Rental Sales Manager en Enterprise; Timanfaya Rodríguez, CEO del Grupo Ari; y Eva Nacarino, directora regional de Mapfre en Madrid Sur.

Las participantes abordaron un tema clave para el sector: la presencia y el impacto del liderazgo femenino en la automoción. La discusión se centró en el impacto empresarial del liderazgo femenino. Las participantes debatieron sobre las medidas que sus compañías han implementado para promover la igualdad y empoderar a las mujeres, así como los resultados concretos de negocio que demuestran cómo la diversidad en puestos de dirección aporta valor real al retail de automoción.

La conversación también abordó la importancia de la promoción interna, la formación y la creación de entornos de trabajo inclusivos que permitan a la mujer desarrollarse plenamente dentro del sector.

Para cerrar, las invitadas reflexionaron sobre el futuro del liderazgo femenino en automoción, planteando estrategias y acciones que deben implementarse para seguir empoderando a las mujeres en el mundo laboral sin necesidad de imponer cuotas por sexo.

Finalmente, se pidió a cada participante un titular que resumiera la esencia de la mesa: un liderazgo femenino activo, visible y transformador, capaz de marcar la diferencia tanto en las empresas como en todo el sector.

Este debate confirmó que el liderazgo femenino no solo es una cuestión de igualdad, sino también un motor de innovación y resultados en el retail de automoción, consolidando a las mujeres como protagonistas clave del presente y del futuro de la industria.