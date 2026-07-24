Jorge Rey y la AEMET coinciden: este verano el calor será extremo y se llegarán a temperaturas anteriormente no registradas

Este verano el calor será extremo y se llegarán a temperaturas no registradas con anterioridad, Jorge Rey y la AEMET coinciden. Será mejor que nos empecemos a preparar ante esta recta final de un verano que puede cambiarlo todo. Sin duda alguna, lo que tenemos por delante, son una serie de cambios que aparecen en cualquier momento. Cuando pensábamos que tendríamos una estación de lo más tranquila, descubrimos unas cifras que están muy por encima de lo habitual.

Estamos acostumbrados a que haga frío en invierno y calor en verano, pero lo que puede pasar en estas fechas supera todo lo que hubiéramos tenido por delante. Es hora de conocer lo que nos estará esperando en unas jornadas en las que quizás tocará saber en todo momento qué es lo que puede pasar. Este verano parece que el calor puede ser extremo, algo que ya aviso un Jorge Rey que, sin duda alguna, conocía a la perfección lo que teníamos por delante con unas cabañuelas que ya activaban gran parte de las alertas. La AEMET coincide en esta terrible previsión que lo cambiará todo.

La AEMET y Jorge Rey coinciden

Coincide los máximos expertos en el tiempo de nuestro país. Jorge Rey se ha convertido en todo un referente que a veces no coincide con la versión oficial de la AEMET. Siempre ha ido un poco más allá y es totalmente sincero con lo que dice y puede acabar pasando en nuestro país.

Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en unas jornadas en las que realmente cada cambio puede ser clave. Estaremos pendientes de un cielo que no trae novedades, sino que más bien, hace que las temperaturas sigan subiendo de una manera extraordinaria.

El joven que predijo la llegada de Filomena no duda en darnos una serie de datos que pueden cambiarlo todo por completo. Tocará saber qué es lo que podría pasar en estos días en los que realmente cada gesto cuenta. Los vídeos virales de Jorge Rey nos sumergen de lleno en una situación que, sin duda alguna, deberemos tener en cuenta.

Las altas temperaturas de estos días no son nada normales y pueden hacernos ver que lo que tenemos por delante es un importante cambio que acabará marcando la diferencia y quizás nuestros planes en estos días.

Este verano el calor será extremo y se llegarán a temperaturas anteriormente no registradas

Esta última ola de calor está dejando registros que costarán de creer, con unas cifras que son totalmente inesperadas y que pueden acabar de marcar un giro importante en estos días. Será el momento de pensar claramente en algo que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar.

La AEMET no duda en lanzar una alerta ante una nueva ola de calor que viene después de otra: «El acercamiento de una dana dejará una situación de inestabilidad en el noroeste peninsular, con cielos nubosos o cubiertos en Galicia y Asturias y chubascos y tormentas, localmente con granizo, con probabilidad de ser fuertes por la tarde. Cielos poco nubosos o despejados en el resto, con algunos intervalos de nubes bajas matinales en puntos del Levante y de nubes medias y altas en el sureste. Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en el tercio oriental peninsular, con probables chubascos y tormentas localmente fuertes y con granizo en zonas de Aragón y Comunidad Valenciana, sin descartar áreas aledañas. Cielos nubosos en el norte de las islas Canarias y poco nuboso al sur.

Probables bancos de niebla matinales en Galicia, Cantábrico y puntos de la fachada oriental y Baleares. Presencia de polvo en suspensión en la mitad sureste peninsular y ambos archipiélagos.

Las temperaturas máximas descenderán en la mayor parte del país, notablemente en puntos del Levante y extremo noroeste, y exceptuando litorales del extremo sureste y Navarra y zonas aledañas con aumentos. Superarán los 35 grados en amplias zonas de la mitad este peninsular, Andalucía y Baleares, sobrepasando incluso los 40 en regiones del sureste peninsular así como en puntos de Alborán y Mallorca. Las mínimas ascenderán en el tercio este peninsular, con descensos en el resto de la Península y pocos cambios en los archipiélagos. Se darán noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en amplias zonas de la mitad sureste peninsular y en Baleares, pudiendo no bajar de 25 grados en litorales mediterráneos e interior sureste».

Las alertas estarán activadas: «Probables chubascos y tormentas fuertes y con granizo en Galicia, Asturias, Aragón y Comunidad Valenciana, pudiendo afectar a zonas aledañas. Temperaturas máximas significativamente elevadas en el tercio este peninsular, Alborán y Baleares. Rachas muy fuertes de alisio en Canarias. Soplará el alisio fuerte con rachas muy fuertes en Canarias, con viento moderado del oeste con probables intervalos fuertes en los litorales del sur peninsular. Predominio del viento de componentes este y sur en Baleares, nordeste y fachada oriental peninsular, y de componente oeste en el resto; en general flojo al principio arreciando a moderado por la tarde».