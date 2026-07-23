Jorge Rey alerta de un episodio de calor extremo en España: estas son las provincias que podrían rozar los 44 ºC en los próximos días

Las provincias que podrían rozar los 44ºC en los próximos días ponen los pelos de punta, Jorge Rey no duda en lanzar una alerta de un episodio de calor extremo en España que pone los pelos de punta. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial y que, sin duda alguna, será la que marcará la diferencia. Los expertos en el tiempo nos dan una serie de detalles que debemos empezar a ver llegar.

Estaremos pendientes de un cielo que, sin duda alguna, acabará siendo el que nos aportará un cambio de ciclo importante. Con la mirada puesta a unos planes al aire libre que pueden convertirse en un giro radical que hasta la fecha no sabíamos. Es hora de conocer lo que nos estará esperando en unos días en los que realmente cada gesto cuenta. Es hora de saber las provincias en las que el termómetro se va a disparar antes que nadie, media España se convertirá en un horno en estos días.

Alerta Jorge Rey de un episodio de calor extremo en España

Un episodio de calor extremo llega a España y lo hace de tal forma que nos invitará a estar preparados para lo peor. Es hora de conocer lo que puede pasar en breve, de tal manera que tendremos que estar preparados para lo peor, con la mirada puesta a unos cambios que nos afectarán de lleno.

Este tiempo de un mes de julio en el que parecerá que tenemos que esperar lo inesperado con unas cifras que pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca. Estas jornadas en las que tocará conocer en primera persona un giro radical que, sin duda alguna, nos hará estar pendientes de un cielo en el que el sol brilla con mucha fuerza.

Jorge Rey no duda en explicarnos lo que nos espera en unos días en los que quizás tendremos que empezar a ver llegar un cambio de tendencia importante. Una novedad que nos afectará de lleno y que puede acabar siendo lo que nos dará un motivo para no salir de casa

Las alertas de la AEMET están activadas y nos sitúan en lo peor de un verano para el que quizás no estamos del todo preparados. El tiempo se convierte en un problema en estos días.

Estas son las provincias que podrían rozar los 44 ºC en los próximos días

Podrían rozar los 44ºC en los próximos días en unas provincias en las que quizás tendremos que evitar salir de casa en las horas centrales del día. Jorge Rey es el experto que se adelanta a todos y ya nos advirtió que en estas fechas podríamos enfrentarnos a lo peor.

Durante los próximos días lo que tenemos por delante es un marcado giro de tendencia que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno. La AEMET no duda en lanzar esta importante alerta: «Este día será el último de la ola de calor. La estabilidad predominará en la Península y Baleares, con cielos despejados o con nubes altas. Solamente en el norte de Galicia y el Cantábrico occidental se esperan cielos con nubes bajas y algunas brumas matinales que quedarán restringidas a los litorales durante el resto del día. Por la tarde, con la formación de nubosidad de evolución, se prevén chubascos y tormentas en Almería, Murcia y Alicante, con rachas muy fuertes de viento y ocasionalmente con granizo. Las rachas de viento debido a las tormentas podrían llegar a Ibiza y Formentera a últimas horas de la tarde. En Canarias, se prevén cielos con intervalos de nubes bajas en la vertiente norte y despejados en la sur. Persiste la calima en el este y sur de la Península, en Baleares y en las islas Canarias orientales.

Las temperaturas máximas aumentarán, de forma notable, en el arco mediterráneo y en el valle del Ebro, y descenderán en Galicia y en el interior peninsular. Se superarán los 35 grados en Baleares y amplias zonas de la Península, excepto en Galicia y el Cantábrico, los litorales y las montañas; es probable que se superen los 40 grados en Andalucía, depresiones del nordeste, el Ebro y el sur de Castilla-La Mancha, y los 42-44 en Murcia, Valencia, Alicante y, puntualmente, en el bajo Ebro. Las mínimas subirán en la mitad norte y bajarán en la sur y Baleares. Se esperan noches con mínimas por encima de los 20 grados en amplias zonas de la mitad sur, el este peninsular y Baleares; en puntos del litoral mediterráneo y del Guadalquivir podrían no bajar de los 25 grados. En Canarias las temperaturas subirán ligeramente».

Lo peor de este episodio lo vamos a ver en estas zonas: «Tormentas con rachas de viento muy fuertes y ocasionalmente con granizo en Almería, Murcia y Alicante. Temperaturas significativamente elevadas, por encima de 35 grados en amplias zonas de la Península y en Baleares, de 40 grados en Andalucía, depresiones del nordeste, el Ebro y el sur de Castilla-La Mancha, y de los 42-44 en en Murcia, Valencia, Alicante y, puntualmente, en el bajo Ebro. Rachas de viento muy fuertes en Canarias e Ibiza y Formentera».