Hoy 23 de julio de 2026, el cielo en toda la provincia se presenta poco nuboso o despejado, con temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas que apenas variarán. Un viento flojo y variable dará paso a la brisa del norte en las horas centrales. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo despejado con brisa fresca

El cielo se despereza lento sobre Bilbao en esta jornada, donde la luz del sol asoma tímida tras las nubes, sin visos de lluvia que amenacen la tranquilidad del día. Con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 31 grados, la sensación térmica podría hacer que el calor se sienta más intenso, mientras que el viento soplará desde el norte, con una velocidad moderada que puede alcanzar las rachas de hasta 30 km/h, aportando un frescor necesario en los momentos más cálidos.

Ya por la tarde, el ambiente se mantendrá cargado, con una humedad que llegará a ser notable, pero sin expectativas de precipitaciones. La luz brillará desde su salida a las 6:52 hasta su despedida a las 21:42, abriendo un amplio espacio para disfrutar de actividades al aire libre. La jornada promete ser perfecta para un agradable paseo o una merecida terraza.

Aire fresco y viento fuerte en Baracaldo

Las calles de Baracaldo amanecen teñidas de un aire fresco y húmedo, presagiando un día de inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas, el cielo se presenta cubierto y un viento fuerte comienza a hacerse notar, agitando los árboles y creando una sensación de movimiento en el entorno.

A medida que avanza la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 18 y 30 grados, con la sensación térmica alcanzando hasta los 30°C. Aunque las mañanas se mantendrán sin lluvias, la tarde promete traer ráfagas que superarán los 30 km/h y una creciente humedad. Con un entorno tan variable, mejor es llevar un paraguas y estar preparado para cualquier eventualidad.

Guecho: día cálido y soleado ideal

Esta jornada en Guecho amanece con un cielo despejado y temperaturas que rondan los 21 grados. Con la salida del sol a las 06:52, los primeros rayos traerán una brisa suave, gracias al viento que sopla del noreste a 10 km/h. A medida que avance la mañana, la temperatura ascenderá hasta alcanzar los 26 grados, pero la sensación térmica se sentirá más cálida, llegando hasta los 28 grados, sobre todo por la tarde.

La tarde y noche se presentan agradables, con temperaturas descendiendo a 21 grados y sin probabilidad de lluvia. La humedad, que variará entre el 55 y el 85 por ciento, proporcionará un ambiente ligeramente pesado, aunque sin ser abrumador. Con 14 horas de luz, los habitantes podrán disfrutar de un día tranquilamente cálido.

Santurce: cielo despejado y ambiente agradable

Las condiciones meteorológicas presentan un tiempo estable, con un cielo mayormente despejado y temperaturas agradables que rondarán entre los 18 y 29 grados. El viento soplará suavemente, añadiendo frescura sin causar incomodidades y no se esperan lluvias durante el día.

Un ambiente ideal para disfrutar de actividades al aire libre, así que es un buen momento para pasear por el vecindario o simplemente relajarse en el parque. La jornada se presenta propicia para compartir momentos con amigos o familiares, aprovechando la tranquilidad que ofrece el día.

Cielos despejados y calor agradable en Basauri

Esta jornada en Basauri se presenta con cielos despejados y una brisa suave que hará que las temperaturas se sientan agradables. A primera hora, el termómetro marcará alrededor de 19°C, con una sensación térmica que podría bajar a los 17°C, perfectas para disfrutar de un paseo matutino.

A medida que avance el día, se espera que el calor se intensifique, alcanzando hasta 32°C en las horas más cálidas. La tarde será ideal para actividades al aire libre, así que no olvides llevar una botella de agua y protección solar. ¡Aprovecha esta excelente jornada!