El conflicto entre Rusia y Ucrania ya se ha cobrado la vida de más de dos mil civiles y ha dejado decenas de miles heridos debido a los intensos bombardeos rusos, pero la cifra real en realidad podría ser mayor desde que Moscú comenzara a utilizar todo tipo de misiles y bombas de racimo, bombas termobáricas y cañonazos sobre los edificios. Las autoridades hablan de muertes provocadas en la mayoría de los casos por las explosiones y se habla también de las quemaduras térmicas. ¿Pero qué son exactamente? Cuando son graves y no se tratan, estas lesiones pueden provocar complicaciones graves y la muerte, así que saber qué hacer (y qué no hacer) puede salvar vidas.

¿Qué son las quemaduras térmicas?

En escenarios bélicos, las quemaduras térmicas, también llamadas quemaduras por fuego, son muy comunes como consecuencia de un traumatismo por onda expansiva, representando entre el 15 y el 20% de las heridas encontradas en los conflictos bélicos. Son lesiones de la piel u otros tejidos causadas por la exposición directa a altas temperaturas y, en general, a fuentes de calor como llamas, explosiones, vapores, líquidos y objetos calientes. En el actual conflicto de la guerra de Ucrania, las autoridades sanitarias de este país han explicado que existen algunas «reglas simples de atención domiciliaria, cuyo conocimiento ayudará a proporcionar adecuadamente los primeros auxilios».

Qué hacer en caso de quemaduras térmicas

En caso de quemaduras térmicas, es importante: detener el contacto con la fuente de la quemadura (por ejemplo quitarse la ropa todavía caliente o quemada); quitarse todas las joyas y los objetos estrechos que estén cerca del área quemada, pero nunca hay que tocar las cosas que estén adheridas a la parte quemada; tratar la herida con agua fría o agua a temperatura ambiente; usar vendajes anti-quemaduras o cubrir la herida con una gasa estéril, protegiéndola así de cualquier otro daño o del riesgo de sufrir infecciones; dar de beber agua a la víctima para reducir la posible intoxicación y evitar la deshidratación; administrar analgésicos, como el ibuprofeno o el paracetamol, que se utilizan para aliviar el dolor de cualquier tipo e intensidad, y pedir ayuda si la quemadura afecta el 10 % o más del cuerpo en un adulto y el 5 % en un niño, o si la quemadura está relacionada a una lesión.

En estos casos, y ante la presencia de grandes áreas de quemaduras, los pacientes son especialmente propensos a la hipotermia, por lo que es necesario evitar la pérdida de calor, mantener a la víctima abrigada, por ejemplo, cubriéndola con una manta o ropa de abrigo.

Los grados de quemaduras

Las quemaduras se clasifican según su profundidad y el porcentaje de superficie corporal total afectada. Las quemaduras de primer grado afectan únicamente a la capa superficial de la piel, la epidermis, y van acompañadas de enrojecimiento, hinchazón, acidez estomacal y, en ocasiones, aumento local de la temperatura corporal y dolor moderado. Las de II grado afectan también a la capa intermedia de la piel, la dermis, y se acompañan de la aparición de vesículas llenas de líquido claro.

Las quemaduras de grado III en cambio afectan la capa más profunda de la piel, la hipodermis y, a veces, posiblemente también los músculos, y se acompañan de necrosis de los tejidos, por lo que la herida puede ser oscura o incluso negra. En el caso de las quemaduras de grado IV , los tejidos quedan totalmente calcinados, pudiendo verse afectados músculos e incluso huesos.

Qué no hacer en caso de quemaduras térmicas

En caso de quemaduras térmicas, es importante: no usar hielo para enfriar la parte lesionada, ya que puede causar hipotermia; no aplicar ungüentos, cremas u otros remedios (pasta de dientes o mayonesa) que puedan promover la aparición de infecciones; no masajear el área con ungüentos inadecuados hasta que llegue la ayuda.

También es muy importante no pinchar las posibles ampollas que se formen, sobre todo cuando se encuentran en la palma de la mano o en la planta de los pies, no intentar comprimir la quemadura y no aplicar desinfectantes a base de alcohol, que podrían empeorar las lesiones. También debe recordarse que el nivel de intensidad del dolor no siempre está relacionado con la gravedad de la quemadura: a veces, una quemadura muy grave puede ser relativamente indolora.