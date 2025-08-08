¿Quieres vivir más? Múdate cerca del océano y gana un año de vida

Fact checked

Vivir cerca del mar podría literalmente añadir un año a tu vida. Así lo concluye un nuevo estudio liderado por investigadores de la Universidad Estatal de Ohio, que encontró que la proximidad al océano está relacionada con una mayor esperanza de vida, mientras que este efecto no se observa en quienes viven cerca de lagos o ríos.

El estudio, publicado en la revista Environmental Research, analizó datos demográficos y ambientales de más de 66.000 distritos censales de Estados Unidos, explorando cómo la cercanía a distintos cuerpos de agua influye en la longevidad de las personas.

El mar sí, los ríos no tanto

Los resultados muestran que quienes viven a menos de 48 kilómetros del océano Atlántico, el Pacífico o el Golfo de México disfrutan de una esperanza de vida mayor, incluso hasta un año más en promedio, en comparación con quienes viven tierra adentro.

Sin embargo, este beneficio no se extiende a las grandes masas de agua interiores, como lagos de más de 10 kilómetros cuadrados o ríos caudalosos. De hecho, en áreas urbanas situadas junto a estos cuerpos de agua dulce, se detectó una ligera reducción en la esperanza de vida.

La magia del océano

Aunque el estudio es observacional y no establece una relación causa-efecto directa, los investigadores sugieren que varios factores podrían explicar el vínculo entre el océano y una vida más larga:

Calidad del aire: las brisas marinas ayudan a dispersar contaminantes.

Reducción del estrés: el sonido del oleaje y los entornos naturales costeros promueven la relajación.

Estilo de vida más activo: las zonas costeras suelen fomentar la actividad física al aire libre.

Mayor exposición a la luz solar, que favorece la producción de vitamina D.

Además, muchos estudios anteriores han asociado los entornos azules con beneficios psicológicos y emocionales, mejor salud cardiovascular y menor riesgo de depresión.

¿Y en el campo?, también hay ventajas

El estudio también descubrió que las poblaciones rurales cercanas al agua, tanto costeras como de interior, podrían experimentar beneficios moderados en la esperanza de vida. Esto se atribuye a un estilo de vida menos contaminado y más conectado con la naturaleza, aunque el impacto positivo es más débil que en las zonas marinas.

¿Un consejo práctico? Ve al mar más a menudo. Para quienes no pueden mudarse a la costa, los expertos recomiendan visitar entornos marinos con frecuencia, ya que el contacto regular con la naturaleza acuática también puede aportar efectos positivos a la salud mental y física.