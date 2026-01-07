Fact checked

El grupo de investigación en Biología Reproductiva y Bioingeniería en Reproducción Humana del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe (IIS La Fe) ha desarrollado un modelo experimental tridimensional que recrea con gran precisión el endometrio materno. Este trabajo titulado Modelling human embryo implantation in vitro, publicado en la revista Cell, permite estudiar la implantación embrionaria humana hasta el día 14 del desarrollo, un hito «clave».

Este modelo innovador, que utiliza células primarias estromales y epiteliales, proporciona una plataforma única para observar las interacciones entre las células del embrión y las células maternas durante los primeros estadios del embarazo. Además, permite estudiar la composición y distribución celular del embrión en desarrollo, abriendo nuevas posibilidades para la investigación sobre los procesos fundamentales de la implantación, según ha destacado el IIS La Fe en un comunicado.

La importancia de este modelo radica en que ofrece la primera oportunidad de estudiar el desarrollo completo del embrión hasta el día 14 fuera del útero materno, un avance «crucial» para comprender mejor los fallos de implantación, una de las principales causas de infertilidad en mujeres. Asimismo, proporciona a la comunidad científica una herramienta para estudiar las razones detrás de estos fallos y cómo las interacciones celulares iniciales pueden influir en el éxito del embarazo.

El modelo tiene aplicaciones clínicas «importantes», ya que puede ser utilizado para estudiar a pacientes con problemas de implantación, lo que permitirá crear tratamientos personalizados basados en los casos específicos de cada paciente. De esta forma, se abre la puerta a una medicina más personalizada y precisa en el ámbito de la fertilidad.

La investigación, que ha contado con la colaboración de instituciones como la Universidad de Stanford (EEUU) y el Babraham Institute (Reino Unido), no sólo avanza en la comprensión del proceso de implantación embrionaria, sino que también «puede transformar» la forma en que se abordan los problemas de fertilidad, así como ofrecer «nuevas soluciones» para mujeres que enfrentan fallos de implantación y dificultades para llevar un embarazo a término.