Musk acusa a la presidenta antiespañola de México de obedecer a los cárteles: «Sólo dice lo que quieren»

El multimillonario estadounidense Elon Musk ha generado gran polémica tras criticar públicamente a la presidenta izquierdista y antiespañola de México, Claudia Sheinbaum, a través de su red social X, este lunes, después de que el domingo cayera el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio El Mencho Oseguera Cervantes, en Jalisco. La controversia se ha reavivado al recordarse unas declaraciones de Sheinbaum del pasado 5 de noviembre de 2025, en las que afirmaba que regresar a la «guerra contra el narcotráfico no es una opción. Primero, porque está fuera del marco de la ley». En este contexto, Musk ha lanzó un mensaje directo a la presidenta, acusandola: «Sólo repite lo que le dicen sus jefes del cártel».

Musk ha sugerido que presidenta izquierdista y antiespañola de México, Claudia Sheinbaum, carece de voluntad propia frente al crimen organizado.

Para reforzar su crítica, el empresario ha recurrido a un término corporativo, comparando el castigo que podría imponer un cártel a la mandataria con un «plan de mejora de rendimiento» (PIP, por sus siglas en inglés), un proceso utilizado en el mundo empresarial para presionar a los empleados a cumplir objetivos específicos.

Las palabras de Musk han cobrado especial relevancia tras la muerte de El Mencho, líder del CJNG, un suceso que desató una alarmante ola de violencia en México y que generó alarma tanto dentro como fuera del país, especialmente en Jalisco y Sinaloa, donde el grupo criminal tenía su base de operaciones.

Tras la caída de El Mencho, las autoridades declararon en Jalisco el estado de Código Rojo, la máxima alerta, ante el inicio de una guerra interna que ha afectado especialmente a las regiones de Sinaloa y Jalisco, donde su organización criminal tiene su base de operaciones.

Esta crítica de Musk se suma a otros señalamientos, como los del expresidente Donald Trump, quien en ocasiones anteriores ha afirmado que los cárteles «gobiernan en México» y que Sheinbaum «les tiene miedo».

El mensaje del magnate se ha viralizado rápidamente en redes sociales, generando un intenso debate entre quienes apoyan la postura de Musk y quienes defienden la estrategia legal y de derechos humanos de la presidenta frente a los enfoques militarizados del pasado.

La operación miltar contra El Mencho se ha realizado después de que Donald Trump haya amenazado con intervenciones militares si no se combatía con eficacia a los cárteles.