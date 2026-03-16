La decisión de Álex Ghita tras activar el protocolo de abandono de ‘Supervivientes 2026’: «Es muy difícil»

La pasada noche del domingo 15 de marzo, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva entrega de Supervivientes. El popular reality de supervivencia ha regresado a la cadena líder de Mediaset España y lo ha hecho de la mano de nuevas celebridades. Una aventura por Honduras que, a tan solo 10 días de su inicio, ya refleja que está pasando factura. De hecho, anoche, mediante la Conexión Honduras, la audiencia tuvo la oportunidad de conocer la decisión final de Álex Ghita. Y es que el deportista, elegido como primer expulsado de la edición, no lleva nada bien la falta de comida.

Álex Ghita fue el expulsado en la gala del pasado jueves. Pero, lo que no se imaginaba él era que tendría que convivir en una playa aparte. A pesar de que su convivencia sería con Darío y Borja, participantes de La isla de las tentaciones, el deportista se negó. Él quería regresar a España, sí o sí. El participante solicitó una barca con el objetivo de que lo sacaran de la aventura. Pues, no aguantaba más, pero no fue hasta que habló con Sandra Barneda que reveló su veredicto final.

Álex Ghita se sincera: «Los mosquitos me van a dejar más cicatrices en el cuerpo…»

«Tu corazón está dividido esta noche», le dijo Sandra Barneda. La presentadora le estaba aconsejando que se pensase bien su decisión. Pues, no hay segundas oportunidades en caso de abandono por elección propia. Álex Ghita, por su parte, confesó que no se estaba encontrando nada bien. Y es que, al igual que sucedió durante su paso por GH DÚO, no tener comida le estaba afectando de la peor manera.

«Estos saltos son porque los mosquitos me van a dejar más cicatrices en el cuerpo mayor que la cicatriz que me va a dejar Honduras en el corazón», dijo él. Barneda le animó a aguantar, al menos, 21 días. Pues, todo el mundo dice que si se aguanta un reto durante dichos días, ya se vuelve un hábito más fácil de superar. Asimismo, la organización le puso un mensaje de su amiga Raquel para poder convencerlo.

«Abandonar no es una opción. Eres un ejemplo para mucha gente», le dijo ella. Pues, como deportista, le recordó que no es la primera vez que ha tenido que hacer frente a retos complicados. Tras escucharla, Álex Ghita confesó que se le dificultaba más el tomar la decisión que quería. «Después de este mensaje sí que es difícil», dijo. Ante ello, la presentadora de Supervivientes le pidió que se pensara bien su respuesta durante unos minutos.

Álex Ghita se muestra contundente con la organización de ‘Supervivientes 2026’

El programa fue avanzando, pero, antes de acabar, se conoció la decisión final de Álex Ghita. Una respuesta que, visto lo visto, no sorprendió a nadie. «Será un sueño roto, pero tengo que decir que abandono esta aventura», comenzó diciendo. Por lo tanto, el ex novio de Adara Molinero ya estaba fuera de la edición. «No llegué completamente preparado a nivel mental con el tema de la comida», dijo a modo de conclusión.