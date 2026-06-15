Ilia Topuria: «Si Dios destruye tus planes, es porque tus planes te podrían destruir a ti»

Hace 3 años, Ilia Topuria se convirtió en leyenda al proclamarse campeón del mundo de peso pluma en la Ultimate Fighting Championship (UFC). Aunque tuvo varios pilares en su vida, como su familia, siempre ha tenido claro cuál era más importante: Dios.

El hispanogeorgiano nunca ha ocultado su creencia espiritual, definiéndose como «súper creyente» y asegurando que reza todas las noches desde que era niño, tiene en el fondo de pantalla un rezo e incluso incluyendo sus creencias religiosas en su preparación diaria. Es por ello que llegó a asegurar que es Dios quien le da paz en el corazón y su único miedo era «perder la bendición de Dios». «Si Dios destruye tus planes, es porque tus planes te podrían destruir a ti».

Es por ello que le agradeció a Dios en su cuenta de Instagram todo antes de su combate frente a Justin Gaethje: «Dios, gracias por todo. Gracias por cada momento vivido y por traerme hasta aquí, a lugares que mi mente humana jamás habría podido imaginar. Mi fe siempre estará en Ti. Y una vez más, la gloria es tuya».

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Combate de Topuria

Lo que parecía casi imposible de imaginar ha pasado. Topuria perdió su corona y el invicto en el peso ligero ante Justin Gaethje (28-5) en la Casa Blanca. El médico tuvo que detener la pelea por petición de Aleksandre Topuria, hermano de Ilia, que tomó la decisión después de que El Matador no pudiera ver como consecuencia de los golpes.

El hispanogeorgiano llegó invicto como profesional (17-0), con la confianza que le caracteriza en sus virtudes y con el aval de sus grandes resultados sobre el octágono a un evento celebrado en la Casa Blanca ante la mirada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Algunos peleadores como Conor McGregor salieron en su defensa, asegurando que esto será un punto de inflexión positivo para su carrera y que «volverá más fuerte de esta paliza».