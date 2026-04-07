Topuria y su combate en la Casa Blanca: «¿Trump? Que no se ponga a peinarse porque acabará rápido»

Ilia Topuria está convencido de que va a dar otro espectáculo en la Casa Blanca y volver a poner la bandera de España en el mundo de la UFC. El peleador hispanogeorgiano y el estadounidense Justin Gaethje protagonizarán el combate estrella de la velada que la Ultimate Fighting Championship (UFC) organizará el próximo 14 de junio en la Casa Blanca con motivo del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

El campeón del peso ligero de la UFC, Ilia Topuria, volvió a dejar titulares a pocos meses del combate donde repasó cuál será su estrategia con un mensaje claro: espera un final rápido. El hispanogeorgiano fue directo y contundente: «Lo más probable es que Gaethje acabe dormido en el primer asalto».

Una declaración que resume perfectamente la confianza con la que afronta la pelea. Ilia Topuria insistió en Marca en que no habla por hablar, sino que todo responde a su preparación y mentalidad: asegura que visualiza los combates antes de que ocurran y que entra al octágono convencido de cómo terminarán.

En esa misma línea, explicó que su seguridad nace del trabajo diario: entrena con la idea de dominar todos los escenarios y cree que está varios pasos por delante de sus rivales. Por eso, no dudó en reafirmarse en su pronóstico y en dejar claro que su objetivo es resolver el combate sin alargarlo.

Pero fue en la COPE donde dejó algunas de las frases más llamativas. Topuria lanzó incluso un mensaje al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ya que el evento se celebrará en la Casa Blanca: «Que no parpadee y no se ponga a peinarse, porque va a acabar rápido». Con ese tono, volvió a insistir en que el combate puede terminar en cuestión de segundos.

Topuria, el combate frustrado contra Makhachev y el Real Madrid-Bayern

El campeón también ha explicado que inicialmente tenía previsto enfrentarse a Islam Makhachev, en un combate que prácticamente estaba cerrado. «Estuvo muy, muy, muy cerca», ha explicado. «Horas antes de que se anunciara toda la cartelera de la Casa Blanca, yo tenía el conocimiento de que iba a pelear en contra de Islam». Finalmente, según ha contado, una comunicación de última hora le avisó de la posible lesión del rival y del cambio en los planes, lo que terminó modificando su oponente.

En cuanto a su futuro, el campeón evita marcar un plano rígido y asegura que tomará decisiones según el momento que atraviese. «Depende de lo que sienta en el momento, depende de hacia dónde me guíe mi corazón”. Además, como aficionado del Real Madrid, quiso mostrar su respaldo al equipo blanco para su enfrentamiento en Champions contra el Bayern de Múnich: «Al Madrid no se le puede subestimar en ningún momento. El Madrid es el Madrid; hasta el último momento estamos ahí», reconoció.