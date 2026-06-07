Letizia reinterpreta el «privilegio del blanco» de las reinas católicas ante el Papa León XIV en la misa en Cibeles

En el segundo día de la visita del Papa León XIV a Madrid, los actos han arrancado con una multitudinaria misa en la plaza de Cibeles ante más de 1,2 millones de personas. Con motivo de esta cita histórica, los Reyes de España han acudido acompañados por la princesa Leonor de Borbón y la infanta Sofía de Borbón para recibir al Pontífice. Un encuentro que, además de su importancia institucional, ha dejado un interesante mensaje estilístico por parte de la Reina Letizia.

Si ayer la esposa de Felipe VI sorprendía con el vestido Lady White, firmado por la firma española The 2nd Skin Co., en esta ocasión ha optado por una propuesta mucho más ligera, relajada y adaptada a las altas temperaturas que están marcando estos días en la capital. Eso sí, sin renunciar al exclusivo «privilegio del blanco», una de las concesiones protocolarias más especiales del Vaticano.

Son muy pocas las mujeres en el mundo que pueden vestir completamente de blanco ante el Papa. Este privilegio está reservado a las soberanas católicas y permite que determinadas royals rompan con la tradicional norma del negro exigida en las audiencias pontificias. Entre ellas se encuentran la Reina Letizia, las reinas Matilde y Paola de Bélgica, María Teresa y la gran duquesa Stéphanie de Luxemburgo, así como la princesa Charlene de Mónaco.

Para esta segunda jornada, Letizia ha apostado por una imagen que recuerda inevitablemente a algunos de los estilismos más celebrados de Kate Middleton. Hablamos de esas composiciones de inspiración romántica que la princesa de Gales ha convertido en una de sus señas de identidad.

La Reina Letizia ha escogido un conjunto de dos piezas en el que la gran protagonista era una chaqueta de tweed de manga corta. La prenda destacaba por su silueta entallada, los hombros estructurados, el cuello mao y un cinturón que marcaba la cintura y estilizada especialmente la figura. Un diseño que se combinaba con una falda amplia de crepé que aportaba movimiento y ligereza al conjunto. Aunque ambos tejidos son muy diferentes entre sí, la combinación funcionaba con naturalidad.

Sin embargo, hay un detalle que merece una lectura más profunda. El denominado Privilège du Blanc permite vestir de blanco ante Su Santidad, pero tradicionalmente también está asociado a una imagen especialmente sobria. Entre las recomendaciones históricas vinculadas a este protocolo se encuentran los hombros cubiertos y las mangas largas o, al menos, de longitud media.

Y es precisamente ahí donde aparece el matiz. La elección de Letizia se aleja ligeramente de esa interpretación más clásica del protocolo gracias a una manga más corta y a una concepción mucho más contemporánea de la moda. Lejos de tratarse de un error, la decisión parece responder a una realidad evidente: este encuentro no se ha celebrado en el Vaticano, sino en Madrid.

Cuando las visitas papales tienen lugar fuera de la Santa Sede, las normas suelen aplicarse con una mayor flexibilidad y quedan sujetas a la interpretación de cada Casa Real. Esto permite adaptar los atuendos al contexto, a las condiciones climáticas y a la propia evolución de la moda sin perder la esencia institucional que exige un encuentro de estas características.

Una vez más, la Reina Letizia ha demostrado que conoce perfectamente los códigos del protocolo. La cuestión no es si ha respetado el privilegio del blanco, porque lo ha hecho. La clave está en cómo ha decidido reinterpretarlo para el siglo XXI, combinando tradición, diplomacia y moda en una sola aparición.