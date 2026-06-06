El diseñador del impresionante vestido ‘Lady White’ de la Reina Letizia a COOL: «La base es seda natural»

La visita del Papa León XIV a España ha dejado numerosas imágenes para la historia, pero también ha vuelto a situar a la Reina Letizia en el centro de todas las miradas. En una cita cargada de simbolismo institucional y marcada por un estricto protocolo, la monarca ha demostrado una vez más que la moda es una de sus grandes herramientas de comunicación. Para recibir al Santo Pontífice, Letizia ha recuperado una de las piezas más especiales de su armario, un sofisticado diseño blanco firmado por The 2nd Skin, una elección que no sólo respeta una de las normas más exclusivas de la Santa Sede, reservada para unas pocas, sino que también reivindica el talento de la moda española en uno de los escenarios de mayor proyección internacional.

La elección del color no ha sido casual. Gracias al conocido como «privilegio del blanco», una concesión reservada a un reducido grupo de reinas católicas, Letizia puede vestir de este color en presencia del Papa. Se trata de una de las tradiciones más exclusivas vinculadas a la monarquía y a la Santa Sede, un privilegio del que sólo disfrutan unas pocas mujeres en todo el mundo y que convierte cada aparición de la Reina ante un Sumo Pontífice en un momento especialmente significativo desde el punto de vista protocolario.

Sin embargo, más allá del simbolismo institucional, el estilismo de Letizia también ha servido para reforzar otro de los mensajes que lleva años impulsando desde la Jefatura del Estado: su apoyo a la moda nacional y a la reutilización de prendas. Lejos de apostar por un estreno para una ocasión de semejante relevancia, la esposa de Felipe VI ha decidido volver a confiar en una pieza que ya llevó en un viaje de estado, demostrando que una prenda puede seguir teniendo protagonismo mucho después de su primera aparición pública.

Detrás del diseño se encuentra The 2nd Skin, una de las firmas españolas más apreciadas por la Reina. La casa madrileña fue fundada por Juan Carlos Fernández y Antonio Burillo tras coincidir profesionalmente en el taller de Ángel Schlesser. En 2006 decidieron emprender juntos una aventura creativa que, con el paso de los años, se ha convertido en una de las referencias de la moda española más sofisticada. Su universo creativo gira en torno a vestidos de inspiración romántica, elaborados con un marcado componente artesanal y una estética que se mueve entre el prêt-à-porter de lujo y la costura.

Precisamente esa filosofía encaja a la perfección con la imagen que Letizia suele proyectar en los grandes actos institucionales. El diseño elegido para recibir al Papa León XIV destaca por su delicado trabajo de confección y por una silueta elegante y atemporal que ha vuelto a demostrar por qué es una de las piezas más celebradas de su vestidor.

La primera vez que la Reina lució este vestido fue durante su viaje oficial a Egipto, en septiembre de 2025. Entonces, lo eligió para una recepción celebrada en el Palacio de Al-Ittihadiya junto al presidente del país y la primera dama egipcia. Ahora, meses después, la pieza ha regresado al primer plano mediático en una de las citas más importantes de la agenda institucional de este año.

Antonio Burillo, director creativo de The 2nd Skin, ha desvelado algunos de los secretos de una creación que combina tradición artesanal y sofisticación contemporánea. «Es un vestido impresionante que diseñamos con cuello caja y manga larga», explica. Una estructura elegante y depurada sobre la que comenzaron a construir el resto de la propuesta.

El diseñador detalla además que la pieza fue concebida para generar volumen y movimiento sin perder delicadeza. «Para dar volumen le añadimos una falda de capa realizada en guipur de batista de algodón y seda con motivos florales», señala. El resultado es una silueta femenina y majestuosa que encuentra el equilibrio entre la sobriedad institucional y la riqueza visual que exige una ocasión de estas características. «Para darle un toque diferente y que destacara, añadimos un cinturón de piel color blanco».

Llamó la atención que, pese al marcado carácter protocolario del acto, la Reina Letizia decidiera dejar a un lado la mantilla, uno de los elementos más tradicionales en los encuentros con el Santo Pontífice. Apostó por una interpretación más actual de las normas vaticanas, aunque la visita de León XIV a España todavía deja varias citas en el calendario. Con actos previstos tanto en Madrid como en Barcelona, no se descarta que la monarca recurra a este histórico complemento en alguna de sus próximas apariciones junto al Papa.

Con esta nueva aparición, la monarca vuelve a demostrar que sus elecciones estilísticas rara vez son fruto de la improvisación. En una jornada marcada por la relevancia institucional de la visita de León XIV, la Reina Letizia ha conseguido unir protocolo, sostenibilidad, moda española y tradición en un único estilismo. Una vez más, el mensaje ha quedado claro: en el armario de la Reina Letizia, cada prenda tiene una historia que contar.