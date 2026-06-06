Letizia hace uso del «privilegio del blanco» como Reina católica ante el Papa en Madrid con un vestido de The 2nd Skin

Madrid ha vivido una de esas jornadas destinadas a ocupar un lugar destacado en la historia institucional del país. La visita del Papa León XIV ha convertido la capital en el epicentro de todas las miradas y ha reunido a las principales autoridades del Estado en una recepción marcada por la solemnidad, el protocolo y la expectación. A su llegada a la Terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el Santo Pontífice ha sido recibido por los Reyes de España y por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sin embargo, entre saludos, honores y gestos institucionales, ha habido un detalle que no ha pasado desapercibido: la elección estilística de la Reina Letizia.

Porque si hay alguien capaz de convertir una prenda en un mensaje es ella. A lo largo de los años, la esposa de Felipe VI ha demostrado que sus apariciones públicas rara vez dejan algo al azar. Cada diseño, cada firma y cada color suelen responder a una narrativa muy bien pensada. Y en una cita tan relevante como la llegada del Papa a España, la Reina ha vuelto a hacer de la moda una herramienta de comunicación.

Lo primero que ha llamado la atención ha sido el color elegido. Letizia ha reaparecido vestida de blanco impoluto, una elección que podría parecer sencilla a simple vista, pero que encierra uno de los privilegios más exclusivos vinculados a la historia de las monarquías católicas. Se trata del conocido como «privilegio del blanco», una concesión especial de la Santa Sede que permite a determinadas reinas católicas vestir de este color en presencia del Papa.

La tradición hunde sus raíces en siglos de historia y está reservada a un número muy reducido de mujeres dentro de la realeza europea. Mientras que la norma general establece que las mujeres deben vestir de negro y con atuendo discreto durante las audiencias pontificias, algunas soberanas católicas cuentan con esta excepción protocolaria que simboliza el vínculo histórico entre la Iglesia y determinadas casas reales.

La Reina Letizia forma parte de ese selecto grupo y ha vuelto a ejercer este privilegio en una jornada especialmente significativa. Lejos de limitarse a cumplir el protocolo, ha sabido reinterpretarlo con una visión contemporánea y profundamente ligada a la moda española, una de las causas que más ha respaldado desde que llegó a la Corona.

Para la ocasión, la monarca ha rescatado una pieza ya conocida de su vestidor, demostrando una vez más que la reutilización de prendas sigue siendo una de las señas de identidad de su imagen pública. Una estrategia que no sólo conecta con una visión más responsable del lujo, sino que también contribuye a reforzar la cercanía que ha buscado proyectar durante los últimos años.

El diseño elegido lleva la firma de The 2nd Skin, la casa fundada por Juan Carlos Fernández y Antonio Burillo, dos de los nombres más respetados de la moda española contemporánea. La pieza destaca por su sofisticado trabajo artesanal, confeccionada en guipur sobre base de organza y enriquecida con delicados bordados florales que aportan profundidad, textura y movimiento.

La silueta, una de las más favorecedoras del armario de Letizia, combina un cuerpo ajustado con manga larga y una falda de amplio vuelo que aporta presencia sin caer en la exageración. El resultado es una imagen elegante, refinada y perfectamente adaptada al nivel institucional que exigía el encuentro con el Santo Pontífice.

Pero hay un detalle que convierte este estilismo en algo todavía más significativo. El vestido está bautizado con el nombre de Lady White, una coincidencia que parece escrita para una jornada como esta. Una creación blanca para una reina que puede vestir de blanco ante el Papa gracias a uno de los privilegios más exclusivos de la tradición vaticana.

Más allá de su impecable ejecución estética, la elección vuelve a poner de manifiesto la capacidad de Letizia para construir relatos a través de la moda. No se trata únicamente de vestir acorde a la ocasión, sino de utilizar cada aparición pública para proyectar una imagen determinada. En esta ocasión, la Reina ha logrado reunir en un mismo estilismo tradición, protocolo, diplomacia y apoyo a la industria nacional.

Mientras el foco institucional se centraba en la histórica visita de León XIV, Letizia ha vuelto a demostrar por qué está considerada una de las grandes referencias de la moda real europea. Y lo ha hecho sin estridencias, sin grandes joyas y sin necesidad de recurrir a un estreno. Tan sólo con un vestido blanco, un privilegio reservado para muy pocas mujeres en el mundo y la certeza de que, cuando se trata de comunicar a través de la imagen, pocos detalles son casuales en el armario de la Reina Letizia.